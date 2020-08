QIAGEN-Aktie profitiert: Jefferies hebt Ziel für QIAGEN

Werbung

Heute im Fokus

DAX legt etwas zu -- Asiens Börsen in Rot -- Salesforce erhöht nach starken Zahlen Ausblick -- ENCAVIS bestätigt 2020er-Prognose -- Aroundtown wagt Gewinnprogonse -- SAP im Fokus

Shell-Aktie unter Druck: Barclays senkt Shell auf 'Underweight'. TeamViewer spart Zinsen mit Änderungen der Kreditfinanzierung. Teva in USA wegen angeblicher Preisabsprachen angeklagt. Siemens könnte nach Börsengang von Flender Minderheit behalten. Palantir schreibt hohe Verluste und will per Direktplatzierung an die Börse.