Tesla verlost Eintrittskarten für Hauptversammlung und Battery Day

• Veranstaltungen im Livestream verfügbar• Tesla plant weitreichenden Ausbau der Zellproduktion• Batterieproduktion auch in Deutschland

Aufgrund der Corona-Pandemie musste auch Tesla seine ursprünglich für den 7. Juli geplante Jahreshauptversammlung verschieben. Aller Voraussicht nach soll das Aktionärstreffen im kalifornischen Fremont stattfinden, wie Elon Musk bereits im Juni über Twitter mitteilte.

Tickets für Hauptversammlung und Battery Day zu gewinnen

Neben der Jahreshauptversammlung wird Tesla-Chef Elon Musk auch die Fortschritte über die neuen Systeme für die Zellproduktion vorstellen, wie aus einer offiziellen Börsenmitteilung von Tesla hervorgeht.

Beide Veranstaltungen werden in einem Livestream zu verfolgen sein und ab 22.30 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Doch auch vor Ort soll es laut der Mitteilung einigen Auserwählten möglich sein, das Ereignis zu verfolgen. Zwar gibt es keine genaue Angabe über die Anzahl der zulässigen Personen, es ist aber von einer "sehr begrenzten Zahl" die Rede. Die Eintrittskarten werden aus Fairnessgründen verlost.

Interessenten können sich über eine Webseite für die Verlosung anmelden, vorausgesetzt sie besitzen seit dem 31. Juli mindestens eine Tesla-Aktie. Allerdings ist der Anmeldeschluss bereits auf den 28. August festgelegt. Es bleibt also nur noch wenig Zeit!

Hohe Erwartungen an Teslas Battery Day

Bereits mehrfach kündigte Tesla-Chef Elon Musk "überwältigende" Neuerungen für den weiteren Ausbau der Zellproduktionen an. Einschätzungen zufolge dürfte dabei neben Tesla-Partner Panasonic auch CATL aus China eine wichtige Rolle spielen. Nach Informationen des Blogs Electrek hat Tesla in Fremont bereits einen Test für die Produktion eigener Akkuzellen begonnen, also in der gleichen Stadt in der auch das Tesla-Großevent stattfinden soll.

Die Steigerung der aktuell noch niedrigen Batterieproduktion ist eines der Großprojekte von Tesla. Das Fehlen von ausreichend Zellen dürfte auch ein Grund dafür gewesen sein, dass die Produktion des E-LKW Semi so lange verschoben werden musste. Zwar kündigte Tesla-Chef Elon Musk an, die Serienfertigung des Trucks spätestens 2021 zu beginnen, einen konkreten Termin für den Marktstart nannte Musk aber wie so oft nicht.

Eigene Zellproduktion als wichtiger Schritt für Tesla

Bereits seit der Jahreshauptversammlung 2019 rechnen Beobachter mit einer eigenen Zellproduktion von Tesla. Zum einen hat sich Tesla mit der Übernahme von Maxwell das Know-How über Lithium-Ionen-Zellen mit einer höheren Energiedichte gesichert, zum anderen soll auch die entstehende Gigafactory in Deutschland eigene Batteriezellen produzieren, wie aus veröffentlichten Dokumenten der Brandenburger Landesregierung hervorgeht.

Die Batterieproduktion wird auch deshalb weiter an Bedeutung gewinnen müssen, weil alle bisher angekündigten Modelle in größeren Stückzahlen produziert werden sollen. Laut Elon Musk soll das langfristige Ziel sein, auf eine Produktionskapazität von mehreren Terawattstunden pro Jahr zu kommen. Bisher lagen alle Akkuzellen für das Model 3 hingegen nur bei einer Kapazität von rund 30 Gigawattstunden. Es ist also noch ein weiter Weg bis zum von Elon Musk ausgerufenem Ziel von mehreren Terawattstunden pro Jahr.

Felix Spies / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com