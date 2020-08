Neu im Berkshire-Depot: Gold-Aktien - Ändert Buffett nun auch seine Meinung zu Bitcoin?

• Buffett stößt Airlines ab und reduziert Beteiligung an einigen US-Großbanken Barrick Gold neu im Berkshire Hathaway-Portfolio• Ändert Buffett nun auch seine Meinung zu Bitcoin?

Vor kurzem war es wieder soweit: Warren Buffetts Investitionsgesellschaft Berkshire Hathaway musste in Form des 13-F-Formulars über ihre Investments im zweiten Quartal 2020 informieren. Überraschung dabei: Buffett investiert - wenn auch nicht direkt - in Gold.

Könnte jetzt eine Kehrtwende kommen und Buffett womöglich bald auch seine Meinung zu Bitcoin ändern?

Buffett flüchtet aus Airline- und Bankaktien

Bereits im Mai, mitten in der Corona-Krise, gab Warren Buffett bekannt Airline-Aktien, wie die von American Airlines und Delta Air Lines abstoßen zu wollen und trennte sich im Laufe des zweiten Quartals von sämtlichen Airline-Beteiligungen.

Auch einige der größten US-Banken mussten daran glauben: Berkshire Hathaway reduzierte seine Beteiligung an Wells Fargo, verkaufte Aktien von JPMorgan und stieß seine Anteile an Goldman Sachs komplett ab.

Barrick Gold neu im Berkshire Hathaway-Depot

Zwar blieb Buffett in einer Hinsicht seiner Linie treu: Er investiert nicht direkt in Gold - dem er in der Vergangenheit nicht viel abgewinnen konnte - sondern in einen der größten Goldminenbetreiber weltweit, das kanadische Unternehmen Barrick Gold. Dennoch kam das Investment für viele überraschend, schließlich verschmähte das Orakel von Omaha über Jahrzehnte das als sicherer Hafen geltende Edelmetall und äußerte sich öffentlich kritisch zu Gold, das keinen Nutzen habe und einfach nur daliege, während Unternehmen Geld verdienten.

Nun kaufte Berkshire Hathaway 20.918.701 Barrick Gold-Aktien im Gegenwert von 563,55 Millionen US-Dollar hinzu, was die größte Neuposition im Portfolio darstellt. Dennoch macht die neue Beteiligung am Goldbergbauunternehmen nur 0,28 Prozent vom gesamten Depot des Investmentvehikels von Warren Buffett aus.

Folgt auf Gold nun Bitcoin?

Die Tatsache, dass Buffett, der sich bisher strikt gegen ein Investment in Gold gewehrt hatte, nun ein indirektes Investment in den Rohstoff tätigte, könnte darauf hindeuten, dass er die Corona-Krise als noch nicht ausgestanden betrachtet und eher pessimistisch auf die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft blickt. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Krypto-Fans hoffen nun, dass die Investmentlegende hinsichtlich der aktuellen, trotz starker Erholung an den Aktienmärkten, nach wie vor unsicheren Lage bald auch ihre Meinung zu Bitcoin ändern könnte.

So twitterte Jason Williams von Morgan Creek Digital Mitte des Monats bereits vollkommen überzeugt: "Buffett verkaufte Banken und kaufte Gold. Er wird bald Bitcoin kaufen".

Buffett sold banks and bought gold. He will buy #Bitcoin soon. - Jason A. Williams🚀 (@GoingParabolic) August 15, 2020

Sowohl Gold als auch Bitcoin konnten seit dem Corona-Crash im März deutlich zulegen. Der Goldpreis schaffte es in der jüngsten Vergangenheit die Marke von 2.000 Dollar zu knacken und erreichte Anfang August ein neues Hoch bei 2.063,68 Dollar. Der Bitcoin schaffte Mitte des Monats den Sprung über die 12.000-Dollar-Marke und erzielte ein neues 52-Wochen-Hoch bei 12.457,75 Dollar.

Trotz Euphorie einiger Bitcoin-Bullen bleibt allerdings zu bezweifeln, dass Buffett nun plötzlich seine Meinung zu Bitcoin ändert. Erst im Februar hatte er in einem Interview mit CNBC noch bekräftigt, dass er keine Kryptowährungen hält und auch nie halten werde. Doch, wer weiß - es wäre nicht die erste Überraschung in diesem Jahr.

