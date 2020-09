Im Krisenquartal von April bis Juni brach der Absatz zwar um ein Drittel auf 1,4 Millionen Brillen ein, wie die Optikerkette am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der Vorsteuergewinn schrumpfte sogar um zwei Drittel auf knapp 20 Millionen Euro. Seit der schrittweisen Lockerung der Beschränkungen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie hätten jedoch wieder mehr Kunden die Filialen besucht oder online Brillen bestellt.

Auf dieser Grundlage geht Fielmann für das Gesamtjahr von einem Konzernumsatz von mehr als 1,3 (Vorjahr 1,52) Milliarden Euro und einem Gewinn vor Steuern von mehr als 100 (253,8) Millionen Euro aus. Die Prognose verband der Vorstand mit der Voraussetzung, dass es zu keinen weiteren Einschränkungen durch die Pandemie komme.

Die Expansion setzt Deutschlands führende Optikerkette fort und steht offenbar unmittelbar vor einem Zukauf. "Laufende Gespräche stimmen uns zuversichtlich, dass wir in den nächsten zwölf Monaten über eine Akquisition in einen neuen Markt eintreten", hieß es in der Mitteilung zu den Quartalszahlen. Nähere Informationen wurden nicht gegeben. Fielmann arbeitet daran, Sehprüfungen sowie die Anpassung von Brillen in hoher Qualität auch online anzubieten und hat sich dazu bereits an Tech-Firmen beteiligt oder arbeitet mit ihnen zusammen. Digitalisierung und Internationalisierung sind die zentralen Bausteine der Strategie 2025 von Vorstandschef Marc Fielmann. Das Unternehmen treibe die Expansion voran und plane für das Gesamtjahr 80 Umbauten, Umzüge und Neueröffnungen. Besonders in den Wachstumsmärkten Polen und Italien seien neue Niederlassungen geplant. Zur Jahresmitte unterhielt Fielmann 779 Niederlassungen, 36 mehr als vor einem Jahr. An 212 (202) Standorten verkauft Fielmann neben Brillen auch Hörgeräte.

Auf XETRA konnten die Fielmann-Aktien Morgen noch zulegen - zum Handelsende standen sie jedoch 2,38 Prozent tiefer bei 61,45 Euro nach.

