10 wichtige Fakten zur Börse am Freitag

Der DAX steht rund eine Stunde vor Ertönen des Startsignals 0,58 Prozent höher bei 9.215 Punkten.

2. Asiens Börsen mit Abgaben

Der Nikkei fiel in Tokio um 6,08 Prozent zurück auf 17.431,05 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland sieht es nicht viel besser aus: Während es für den Shanghai Composite 1,65 Prozent nach unten geht auf 2.875,16 Punkte, büßt der Hang Seng in Hongkong 2,26 Prozent ein auf 23.759,73 Indexeinheiten.

3. United Internet zieht Aktien ein und setzt Grundkapital herab

Die United-Internet AG hat angekündigt, 11 Millionen eigene Aktien einzuziehen und das Grundkapital damit von 205 Millionen Euro auf 194 Millionen Euro herabzusetzen. Zur Nachricht

4. JENOPTIK übernimmt japanische Tochterfirma komplett

Der JENOPTIK-Konzern übernimmt komplett eine Tochterfirma in Japan. Zur Nachricht

5. Slack-Aktie nachbörslich im Sinkflug: Slack überzeugt mit mehr Umsatz - Prognose enttäuscht

Der Büro-Chatdienst Slack hat die Anleger mit seiner Prognose für das anstehende Geschäft so stark enttäuscht, dass die Firma rund ein Fünftel ihres Werts verlor. Zur Nachricht

6. Cloud-Geschäft gibt SAP-Rivalen Oracle Umsatzschub

Florierende Cloud-Services haben dem SAP-Rivalen Oracle hat im vergangenen Geschäftsquartal zu einem überraschend deutlichen Umsatzplus verholfen. Zur Nachricht

7. Wirecard: Müssen Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 nicht korrigieren

Der Zahlungsabwickler Wirecard sieht sich bei den Vorwürfen der unsauberen Bilanzierung zumindest auf Basis der bisher abgeschlossenen Untersuchungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KMPG entlastet. Zur Nachricht

8. Broadcom-Aktie knickt ein: Broadcom kassiert Umsatzausblick ein

Der Halbleiterkonzern Broadcom zieht seinen Umsatzausblick für das laufende Jahr zurück. Zur Nachricht

9. Fraport erwartet 2020 deutlichen Gewinnrückgang

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport stellt sich wegen der Flugstreichungen infolge der Corona-Krise in diesem Jahr auf einen deutlichen Gewinnrückgang ein. Zur Nachricht

10. Euro erholt sich etwas von der Talfahrt am Vortag

Der Euro hat sich am Freitag etwas von seinen deutlich Verlusten vom Vortag erholt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1205 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte er zeitweise nur 1,1152 Dollar gekostet.

