Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX steht rund eine Stunde vor Handelseröffnung marginale 0,07 Prozent im Minus bei 15.943,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost geben zur Wochenmitte nach

In Japan ging der Leitindex Nikkei am Dienstag um 0,43 Prozent leichter bei 29.520,90 Zählern aus dem Handel. Am Mittwoch findet dort feiertagsbedingt kein Handel statt.

An der Börse in Shanghai verliert der Shanghai Composite derzeit 0,14 Prozent auf 3.500,56 Indexpunkte. In Hongkong gibt der Hang Seng derweil um 0,50 Prozent auf 24.967,43 Einheiten nach.

3. TUI-Chef: Mehr direkte CO2-Einsparung, weniger Zertifikate-Ausgleich

Der größte Reisekonzern TUI will die Treibhausgas-Last der Branche stärker über direkte Einsparungen statt über die oft kritisierten Verschmutzungsrechte drücken. Zur Nachricht

4. Lyft-Aktie nachbörslich gefragt: Uber-Konkurrent Lyft macht mehr Umsatz

Lyft hat einen Blick in die Bücher zum dritten Quartal 2021 gewährt. Zur Nachricht

5. T-Mobile-Aktie steigt nachbörslich: T-Mobile hebt Jahresziele trotz Gewinneinbruchs weiter an

Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat im dritten Quartal deutlich weniger verdient, seine Jahresziele aber dennoch erhöht. Zur Nachricht

6. Lufthansa fliegt im dritten Quartal operativen Gewinn ein

Die Deutsche Lufthansa hat im dritten Quartal ihren Umsatz fast verdoppelt und erstmals seit Beginn der Krise wieder einen operativen Gewinn erwirtschaftet. Zur Nachricht

7. Zalando mit Nachsteuerverlust im Quartal

Zalando hat im dritten Quartal Umsatz und Bruttowarenvolumen (GMV) gesteigert, allerdings operativ deutlich weniger verdient und ist unter dem Strich in die roten Zahlen gerutscht. Zur Nachricht

8. BMW steigert im 3. Quartal überraschend Umsatz trotz Absatzminus

BMW hat im dritten Quartal trotz deutlich geringerer Autoverkäufe den Umsatz überraschend gesteigert. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben deutlich nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel deutlich nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,76 US-Dollar. Das waren 96 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,28 Dollar auf 82,63 Dollar.

10. Euro vor US-Zinsentscheid bei knapp 1,16 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel nur wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1580 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

