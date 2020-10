Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich vorbörslich klar in der Verlustzone.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 06:55 MEZ 0,30 Prozent leichter bei 23.415,27 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite derweil um 0,44 Prozent auf 3.268,75 Einheiten zu.

In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,11 Prozent auf 24.761,12 Punkte nach.

3. Deutsche Bank überrascht mit Gewinn im dritten Quartal

Die Deutsche Bank hat das dritte Quartal trotz des Gegenwinds der Corona-Krise überraschend mit Gewinn abgeschlossen. Zur Nachricht

4. BASF rechnet weiterhin mit besserem Schlussquartal

Der Chemiekonzern BASF bekommt die Auswirkungen der Corona-Krise weiterhin zu spüren. Zur Nachricht

5. QIAGEN erhöht Ausblick für 2020 - QIAGEN-Aktie nachbörslich auf Kaufzetteln

Das Diagnostikunternehmen QIAGEN wird aufgrund eines starken dritten Quartals und der guten Aussichten für den Rest des Jahres zuversichtlicher für 2020. Zur Nachricht

6. CANCOM senkt Ausblick für den operativen Gewinn 2020

Der IT-Dienstleister CANCOM wird vorsichtiger für das Gesamtjahr. Zur Nachricht

7. MorphoSys AG erhöht Finanzprognose für 2020

Das Biotechunternehmen MorphoSys AG hat nach einer Bewertung des Finanzergebnisses die Jahresprognose für 2020 angehoben. Zur Nachricht

8. Microsoft-Aktie unbeeindruckt: Microsoft schlägt die Erwartungen

Microsoft hat die Bilanz für das erste Quartal des Fiskaljahres 2021 vorgelegt. Die Ergebnisse. Zur Nachricht

9. Delivery Hero wächst dynamisch - optimistischer beim Umsatzziel

Delivery Hero ist noch etwas optimistischer beim Umsatz für das Gesamtjahr geworden, nachdem im dritten Quartal Umsatz und Zahl der Bestellungen nahezu verdoppelt und der Bruttowarenwert signifikant gesteigert wurde. Zur Nachricht

10. Euro schwächer

Der Euro hat am Mittwoch weiter unter der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am frühen Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1785 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

Bildquellen: LiliGraphie / Shutterstock.com