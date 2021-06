Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke am Mittwoch leicht im Minus.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio klettert der japanische Leitindex Nikkei um 0,08 Prozent auf 28.835,82 Punkte. Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland gewinnt derweil 0,42 Prozent auf 3.588,14 Zähler. In Hongkong hingegen werden beim Hang Seng Verluste von 0,13 Prozent auf 28.956,07 Punkte verbucht. (7.23 Uhr MESZ)

3. VW will nach Dieselgate-Schlappe in Ohio vor Oberstes US-Gericht

Volkswagen hat in einem US-Rechtsstreit um mögliche weitere hohe Bußgelder im "Dieselgate"-Skandal eine empfindliche Niederlage erlitten. Zur Nachricht

4. QIAGEN schließt Vermarktungspartnerschaft im Bereich Forensik

QIAGEN hat eine Vermarktungspartnerschaft mit dem US-Unternehmen Verogen geschlossen. Zur Nachricht

5. Musk peilt 500.000 Starlink-Nutzer Mitte 2022 an

Tech-Milliardär Elon Musk hofft auf rund eine halbe Million Nutzer für seinen Satelliten-Internetdienst Starlink zur Mitte kommenden Jahres. Zur Nachricht

6. Uber-Rivale Didi legt Angebotspreis für US-Börsengang offenbar auf 14 Dollar fest

Der chinesische Fahrdienstvermittler Didi will bei seinem geplanten US-Börsengang laut einem Pressebericht das obere Ende der Preisspanne ausreizen. Zur Nachricht

7. Produktion der chinesischen Industrie dürfte weiter zulegen

Chinas große Industriebetriebe stehen vor weiterem Wachstum - auch wenn der vom Staat erhobene Einkaufsmanagerindex leicht zurückging. Zur Nachricht

8. IAG-Aktie: Wettbewerbshüter melden Bedenken gegen Übernahmen von Air Europa an

Die geplante Übernahme der spanischen Fluggesellschaft Air Europa durch die British-Airways-Mutter IAG stößt auf wettbewerbsrechtliche Bedenken der EU-Kommission. Zur Nachricht

9. Nordex baut Windpark in Brasilien mit 399 Megawatt Leistung

Nordex wird für ein Windkraftprojekt im Nordosten Brasiliens 70 Turbinen mit jeweils 5,7 Megawatt Leistung liefern.. Zur Nachricht

10. Euro kaum verändert bei 1,19 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung neuer Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,19 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

