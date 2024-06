10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX kaum verändert erwartet

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart knapp im Plus.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ auf Vortagesniveau bei 38.481,77 Punkten.

Der Shanghai Composite verliert derweil 0,34 Prozent auf 3.020,03 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng dagegen 1,95 Prozent auf 18.264,51 Einheiten zu.

3. KI-Erfolg: NVIDIA erklimmt den Börsenolymp - Kooperation mit HPE

Der KI-Boom hat den Chip-Konzern NVIDIA zum wertvollsten Unternehmen an der Börse gemacht. Zur Nachricht

4. SMA Solar reduziert Umsatz- und EBITDA-Erwartungen für 2024

SMA Solar wird für das laufende Geschäftsjahr 2024 pessimistischer. Zur Nachricht

5. MorphoSys scheidet aus MDAX und TecDAX aus

Die MorphoSys-Aktie wird aus dem MDAX und dem TecDAX genommen, weil der Streubesitz unter 10 Prozent gesunken ist, wie die Deutsche Börse am späten Dienstagabend mitteilte. Zur Nachricht

6. Digital-Gesetz: EU-Kommissarin hebt Probleme bei Apple hervor

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sieht erhebliche Probleme bei Apples Umsetzung der neuen europäischen Regeln für große Online-Plattformen. Zur Nachricht

7. TikTok in der Kritik: US-Behörde präsentiert neue Vorwürfe

TikTok drohen neue juristische Probleme in den USA. Zur Nachricht

8. TMTG-Aktie auf Talfahrt: Darum bricht Trump Media ein

Der Aktienkurs des Medienunternehmens von Donald Trump ist in den letzten Monaten kräftig unter die Räder gekommen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig bewegt

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nach ihren jüngsten Gewinnen stabil präsentiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete 85,37 US-Dollar. Das waren 4 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli stieg um 3 Cent auf 81,60 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Mittwoch stabil präsentiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0736 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0715 (Montag: 1,0712) Dollar festgesetzt.