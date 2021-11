Das Wichtigste zum Wochenschluss an der Börse

Der DAX gewinnt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke 0,47 Prozent auf 16.298 Punkte.

2. Börsen in Fernost uneinig

In Japan verzeichnete der Leitindex Nikkei Aufschläge von 0,50 Prozent auf 29.745,87 Punkte.

An der Börse in Shanghai zeigt sich der Shanghai Composite 1,12 Prozent stärker bei 3.559,99 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong büßt daneben 1,18 Prozent auf 25.021,27 Einheiten ein.

3. CureVac-Aktie nachbörslich etwas leichter: Umsatzsprung im dritten Quartal - Verlust ausgeweitet

Das Biotechunternehmen CureVac hat im dritten Quartal bei kräftig gestiegenen Umsätzen den Verlust deutlich ausgeweitet. Zur Nachricht

4. Telekom-Chef: Bereit für Deal im Funkturm-Geschäft

Die Deutsche Telekom wirbt um Kaufinteressenten für ihr Funkturm-Geschäft. Zur Nachricht

5. Nike erhöht Dividende um 11 Prozent

Der US-Sportartikelhersteller Nike erhöht wieder seine Dividende. Zur Nachricht

6. LG-Aktie springt zweistellig hoch: Bericht über Apple-E-Auto beflügelt LG Electronics

Apple will Pläne für sein Elektroauto einem Medienbericht zufolge beschleunigen, was die Aktien des Zulieferers LG Electronics am Freitag beflügelt. Zur Nachricht

7. BASF verkauft Kaolinmineraliengeschäft an US-Konzern KaMin

Die BASF verkauft ihr Kaolinmineraliengeschäft an den US-Industriemineralienkonzern KaMin. Zur Nachricht

8. Auch Microsoft verschärft Druck auf Activision Blizzard

Nach den schwerwiegenden Vorwürfen gegen Activision Blizzard und dessen CEO Bobby Kotick wächst der Druck auf die Gesellschaft weiter. Zur Nachricht

9. Ölpreise erholen sich von Einmonatstief

Die Ölpreise haben sich am Freitag etwas von ihren Verlusten in den vergangenen Tagen erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,04 US-Dollar. Das waren 80 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 76 Cent auf 79,77 Dollar. Am Donnerstag waren die Preise auf den tiefsten Stand seit gut einem Monat gefallen.

10. Euro gibt leicht nach

Der Euro Euro hat am Freitag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1350 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

