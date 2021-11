DAX vor festerem Start -- Börsen in Fernost uneinig -- Telekom-Chef: Bereit für Deal im Funkturm-Geschäft -- CureVac: Umsatzsprung im dritten Quartal - Verlust ausgeweitet -- LG, Apple im Fokus

BASF verkauft Kaolinmineraliengeschäft an US-Konzern KaMin. Unilever verkauft Teegeschäft für Milliardenbetrag an CVC Capital. Aktienverkauf geregelt: Vivendi und Mediaset legen Details ihrer Trennung fest. Nike erhöht Dividende um 11 Prozent. Auch Microsoft verschärft Druck auf Activision Blizzard.

Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag stärker erwartet. Der DAX gewinnt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke 0,47 Prozent auf 16.298 Punkte. Der TecDAX kann vorbörslich ebenfalls kleinere Gewinne einfahren. Am Freitag dürfte der deutsche Leitindex wieder an seinen Vortagesrekord von etwa 16.290 Punkten heranrücken. Mittlerweile hat der DAX bereits eine siebenwöchige Rally hinter sich. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners erinnert derweil an den monatlichen Optionsverfall an den Terminbörsen, der zu größeren Schwankungen führen könnte. Insgesamt konstatiert Altmann weiter großen Optimismus. "Es überwiegt unverändert die Meinung, dass die Weihnachtsrally noch weiter laufen kann", sagte er.





Anleger an den europäischen Börsen dürften am Freitag wieder etwas zugreifen. Der EuroSTOXX 50 bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain. Zum Wochenschluss werden die Aktienmärkte in Europa mit Aufschlägen erwartet. Mit dem kleinen Verfalltermin am Terminmarkt könnte etwas mehr Schwund in den Handel kommen, heißt es.





An der Wall Street bewegten sich die wichtigsten Indizes am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen. Der Dow Jones stand zum Handelsstart 0,08 Prozent tiefer bei 35.901,69 Punkten und schaffte es auch im weiteren Handelsverlauf nicht aus der Verlustzone heraus. Zum Handelsschluss betrug sein Minus 0,17 Prozent auf 35.870,95 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite fuhr bereits zur Eröffnung Gewinne von 0,33 Prozent auf 15.973,39 Zähler ein und konnte diese bis zum Handelsschluss - trotz eines kurzen Ausflugs auf rotes Terrain - auf ein Plus von 0,45 Prozent bei 15.993,71 Einheiten ausbauen. Im Fokus der Anleger stand nach wie vor das Inflationsthema. "Die Geschichte des Tages dreht sich um die Frage, was die Ölpreise machen. Denn alle Augen sind aktuell auf die Inflation gerichtet, daher wird jeder noch so kleine Schritt zur Eindämmung der Inflation begrüßt", so Ökonom Florian Ielpo von Lombard Odier Investment Managers laut Dow Jones Newswires. "Wir befinden uns in einer ungemütlichen Phase, in der die Inflation die Stimmung der Verbraucher beeinträchtigt", erklärte auch Investmentstratege Fahad Kamal von Kleinwort Hambros. An Konjunkturdaten standen der Philly-Fed-Index und die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe auf der Agenda. Während sich die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia im November spürbar aufgehellt hat, gingen auch die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung zurück.