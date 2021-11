Cisco-Aktie schließt mit kräftigen Verlusten: Cisco enttäuscht Anleger mit verhaltenem Geschäftsausblick

Das Unternehmen stellte am Mittwoch nach US-Börsenschluss einen Umsatzanstieg von 4,5 bis 6,5 Prozent im Jahresvergleich für das laufende Quartal in Aussicht und blieb damit deutlich unter den Schätzungen der Analysten.

In der Corona-Pandemie profitierte Cisco als Großhersteller von Computer-Netzwerkausrüstung bislang vom Trend zum Home Office und hohen Investitionen von Firmen in ihre IT-Infrastruktur. Im abgelaufenen Geschäftsquartal bis Ende Oktober steigerte der Konzern die Erlöse um acht Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn legte um 37 Prozent auf 3,0 Milliarden Dollar (2,7 Mrd Euro) zu. Über eine schwache Nachfrage kann sich Cisco auch weiterhin nicht beklagen, doch die Versorgung mit Komponenten ist schwierig.

Cisco-Aktie knickt ein

Enttäuschende Geschäftszahlen und vor allem ein verhaltener Geschäftsausblick haben am Donnerstag die bislang gut gelaufenen Aktien von Cisco stark ausgebremst. Die Papiere des US-Netzwerkausrüsters brachen bis zum Handelsschluss um 5,51 Prozent auf 53,63 US-Dollar ein. In der Spitze ging es gar um rund 10 Prozent abwärts auf 51,08 US-Dollar. Die Papiere fanden sich damit zeitweise auf dem Niveau von Mai wieder. Die seit Jahresgewinn erzielten Gewinne schmolzen bei Cisco nunmehr auf rund 15 Prozent zusammen - Der Dow hat in diesem Zeitraum um fast 17 Prozent zugelegt.

Mit seinem angepeilten Umsatzanstieg blieb das Unternehmen deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Diese hatten auch mit einem etwas höheren Umsatz im ersten Geschäftsquartal gerechnet. Der Experte Rod Hall von der Bank Goldman Sachs sprach von einem insgesamt nicht gerade überwältigenden Quartal, zumal Cisco schlechter abgeschnitten habe als die Wettbewerber Arista Networks und Juniper Networks.

