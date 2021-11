Tim Cook kauft Kryptowährungen: Wie steht es bei Apple um Bitcoin & Co.?

• Apple-Chef Tim Cook enthüllt Krypto-Investition• Private Anlageentscheidung• Vorerst keine Krypto-Pläne für Apple Apple -Chef Tim Cook ist unter die Kryptoinvestoren gegangen. Anleger spekulieren prompt über mögliche Bitcoin -Pläne seines Unternehmens.

Cook enthüllt Krypto-Investments

Im Rahmen der DealBook Conference der New York Times wurde der CEO von Apple gefragt, ob er selbst Bitcoin oder Ethereum besitze. Die Antwort des Top-Managers dürfte einige Beobachter überrascht haben. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 72% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Tim Cook erklärte: "Ja. Ich denke, dass es vernünftig ist, sie [Bitcoin/Ethereum] als Teil eines diversifizierten Depots zu halten".

In einem Interview mit Andrew Ross Sorkin ging Cook nochmals etwas näher auf das Thema Kryptowährungen ein und betonte, dass er bereits seit geraumer Zeit Interesse an Kryptowährungen habe und sich mit dem Thema intensiv beschäftigt habe. "Ich finde, dieser Bereich ist interessant", so Cook weiter.

Wie sind Apples Pläne für Kryptowährungen?

Bislang hatte Tim Cook öffentlich kein Einschätzung zu Kryptowährungen abgegeben, weswegen der Einstieg des Apple-Chefs, der über ein Privatvermögen von rund 1,4 Milliarden US-Dollar verfügen soll, bei der Kryptocommunity Hoffnungen weckte, das von ihm geleitete Billionenunternehmen könne sich ebenfalls für Kryptowährungen öffnen.

Doch Spekulationen in diese Richtung unterband der Apple-Chef im Rahmen der Veranstaltung, indem er konsequent darauf hinwies, dass die getroffenen Aussagen seinen persönlichen Standpunkt wiedergeben würden.

Sein Unternehmen selbst habe in absehbarer Zeit keine Pläne, in den Kryptomarkt einzusteigen. Es gebe keine Planungen, dass der iPhone-Hersteller nach dem Vorbild von Tesla Bitcoins erwirbt und auch die Akzeptanz von Bitcoins als Zahlungsmittel sei nicht in Planung, betonte Cook. Seiner Ansicht nach würden Apple-Investoren keine Apple-Aktien halten, weil sie sich in Kryptowährungen engagieren wollten. Wer das vorhabe, könne ein Direktinvestment tätigen, so Cook weiter.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Marco Prati / Shutterstock.com, Marek Szandurski / Shutterstock.com