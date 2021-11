MTU-Aktie wechseln ins Minus: MTU sieht rasante Erholung von Corona-Krise

Das ist eine deutliche Steigerung zu den 4,3 bis 4,4 Milliarden Euro Umsatz, die der Triebwerkhersteller früheren Angaben zufolge für 2021 anstrebt.

MTU kündigte für 2022 ein bereinigtes EBIT an, das im mittleren Zwanziger-Prozentbereich liegen soll. Hier liegt das Ziel für 2021 aktuell bei 10,5 Prozent.

2022 sollen alle Geschäftsbereiche organisch wieder wachsen. Die deutlichste Erholung von den Auswirkungen der Corona-Krise erwartet das Unternehmen in der zivilen Instandhaltung. Auch mittelfristig geht die MTU von einer Zunahme in allen Geschäftsbereichen aus. MTU sei gut positioniert, um bereits 2022 wieder auf Wachstumskurs zu schwenken, überproportional an der Erholung der Branche teilzuhaben und so bis 2024 das Niveau des Jahres 2019 zu übertreffen.

Bis 2024 dürfte das bereinigte EBIT wieder über dem Vorkrisenniveau liegen. Die Cash Conversion Rate erwartet MTU bis dahin wir im hohen zweistelligen Prozentbereich. Bis 2024 dürfte der Umsatz der zivilen Instandhaltung jährlich um einen mittleren Zehner-Prozentsatz zunehmen.

MTU-Aktien ziehen an nach Zielsetzungen für 2022 und 2024

Aussagen zum kurz- und mittelfristigen Ausblick sind bei den MTU-Anlegern am Donnerstag gut angekommen. Bevor die Ziele bekannt wurden, waren die Papiere zur Mittagszeit noch kurz ins Minus abgetaucht. In ersten Reaktionen schnellten die Papiere des Triebwerkbauers dann bis auf 197 Euro hoch. Zuletzt fallen sie aber um 3,07 Prozent auf 184,95 Euro. Sie schafften es damit in die erweiterte Spitzengruppe des DAX und hoben sich positiv ab von den Aktien des Flugzeugbauers Airbus , die mit 0,3 Prozent im Minus lagen.

MTU erwartet nach dem Geschäftseinbruch durch die Corona-Krise eine deutliche Erholung. "Wir rechnen für 2022 mit 5,2 bis 5,4 Milliarden Euro Umsatz und bis 2024 mit einem kontinuierlichen Umsatzwachstum", sagte Finanzchef Peter Kameritsch. Das wäre mehr als vor der Krise, rund eine Milliarde mehr als für 2021 angepeilt und auch mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) will die MTU-Führung 2022 um einen mittleren Zwanziger-Prozentsatz steigern und bis 2024 das Vorkrisenniveau übertreffen.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)

Bildquellen: MTU Aero Engines