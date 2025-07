MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagnachmittag fester

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 380,90 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 380,90 EUR. Bei 381,60 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 376,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.897 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 08.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 386,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 244,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 35,94 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,81 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 376,20 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,61 EUR fest.

