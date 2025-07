MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 379,00 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 379,00 EUR an der Tafel. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 379,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 375,60 EUR nach. Bei 376,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.953 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.07.2025 bei 386,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Bei 244,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,62 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,81 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 376,20 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,61 EUR fest.

