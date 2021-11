MTU-Aktie im Minus: MTU Power unterzeichnet langfristigen Servicevertrag mit Petrobras

Laut Mitteilung der Tochter des Turbinenherstellers MTU Aero Engines umfasst dieser Vertrag die Instandhaltung, Reparatur und Überholung von 36 LM6000PC-Turbinen des brasilianischen Staatskonzerns. Petrobras nutzt die 36 Gasturbinen an vier Standorten in Brasilien zur Energieerzeugung. Vollständige Überholungen will MTU Power am MTU-Standort im brandenburgischen Ludwigsfelde durchführen.

Im XETRA-Handel geht es für MTU-Papiere zeitweise um 1,55 Prozent abwärts auf 190,75 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

