Dienstag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX tendiert am Dienstag in vorbörslichen Indikationen auf grünem Terrain.

2. Asiens Börsen uneinheitlich

In Japan gibt der Nikkei gegen 08:00 MESZ 0,16 Prozent auf 19.055,09 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,27 Prozent auf 2.754,69 Zähler. In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Plus von 0,87 Prozent auf 23.377,15 Indexeinheiten.

3. Bayer akzeptiert Vergleich in US-Rechtsstreit um Unkrautvernichter

Bayer hat sich mit US-Sammelklägern auf einen Vergleich im Rechtsstreit um angeblich irreführende Vermarktung von Unkrautvernichtern mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat geeinigt. Zur Nachricht

4. S&P stuft Continental auf BBB ab

Standard & Poor's hat ihr Langfristrating für den Automobilzulieferer Continental auf BBB von BBB+ gesenkt. Zur Nachricht

5. Zalando kassiert Prognose und verschiebt Hauptversammlung

Zalando hat seine Jahresprognose kassiert und rechnet im ersten Quartal mit einem Ergebnis sowie einem Umsatzwachstum und einem Bruttowarenvolumen deutlich unter den zuletzt erhobenen Schätzungen von Analysten. Zur Nachricht

6. L'Oréal zieht Prognose zurück - Umsatzrückgang im ersten Quartal

Der weltgrößte Kosmetikhersteller L'Oréal hat seine Prognose wegen der Coronavirus-Pandemie zurückgezogen und seine Hauptversammlung verschoben. Zur Nachricht

7. HelloFresh-Aktie nachbörslich im Aufwind: Umsatz und Ergebnis übertreffen Markterwartungen deutlich

Während die meisten Unternehmen wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit massive Einbrüche beim Umsatz und Ergebnis schultern müssen, brummt bei Kochboxenversender das Geschäft. Zur Nachricht

8. Nemetschek verhalten optimistisch für 2020

Der IT-Konzern Nemetschek blickt trotz des aktuell unsicheren Umfelds infolge der Corona-Pandemie relativ optimistisch auf das laufende Jahr. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen etwas

Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen und haben sich etwas von jüngsten Verlusten erholt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 22,88 US-Dollar. Das waren zwölf Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI stieg um 96 Cent auf 21,06 Dollar.

10. Euro fällt zurück

Der Euro hat am Dienstag an die Kursverluste vom Wochenbeginn angeknüpft und ist weiter in Richtung von 1,10 US-Dollar gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1013 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch bei 1,1050 Dollar gestanden hatte.

Bildquellen: iStockphoto, Julian Mezger für Finanzen Verlag