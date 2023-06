Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost mit positiver Tendenz

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 07:00 MESZ 0,75 Prozent im Plus bei 32.458,32 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil marginale 0,05 Prozent höher bei 3.233,98 Punkten. Der Hang Seng legt um 0,51 Prozent auf 19.206,63 Einheiten zu.

3. SAFRAN bestätigt Gespräche über bestimmte Raytheon-Geschäfte

Der französische Luftfahrtkonzern SAFRAN übernimmt möglicherweise Geschäftsbereiche von Raytheon Technologies. Zur Nachricht

4. Symrise legt Pflichtangebot für Swedencare vor - Angebot deutlich unter Kurs

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise hat wie erwartet ein Pflichtangebot zur Übernahme des schwedischen Haustiernahrungsspezialisten Swedencare vorgelegt. Zur Nachricht

5. EVOTEC kehren zurück in MDAX und TecDAX - Auch KRONES, Software AG und Shop Apotheke steigen in MDAX auf

Die Aktien von EVOTEC werden in den MDAX und TecDAX aufgenommen. Zur Nachricht

6. TSMC-Aktie: TSMC sieht Probleme für neues Werk in Dresden

Der weltgrößte Halbleiterhersteller TSMC sieht Probleme für seine Pläne, in Dresden ein neues Werk zu bauen. Zur Nachricht

7. NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie zu teuer: Welche Aktie ARK Invest-Chefin Cathie Wood stattdessen als KI-Gewinner sieht

Die NVIDIA-Aktie profitiert von den jüngsten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und hat seit Jahresbeginn einen spektakulären Lauf hingelegt. Starinvestorin Cathie Wood hält das Papier jedoch für zu teuer - besonders seit dem Kurssprung nach der Bilanzvorlage. Sie weist stattdessen auf andere KI-Gewinner hin - allen voran eine ihrer Lieblingsaktien. Zur Nachricht

8. Paul Tudor Jones sieht Fed-Zinserhöhungen am Ende angekommen - höhere Aktienkurse bis zum Jahresende erwartet

Bei der nächstens Fed-Sitzung am 14. Juni dürften die US-Währungshüter die Zinsen erstmals seit März 2022 auf dem aktuellen Stand belassen, ist sich Börsenlegende Paul Tudor Jones sicher. Auch dürfte es für die Aktienkurse in den nächsten Monaten aufwärts gehen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 76,48 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung fiel um 29 Cent auf 71,86 Dollar.

10. Euro legt leicht zu

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0725 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag etwas tiefer auf 1,0690 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com