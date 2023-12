Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX stabil erwartet

Der deutsche Leitindex dürfte am Dienstag wenig bewegt eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX kaum verändert bei 16.398 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Rot

Die asiatischen Börsen weisen am Dienstag rote Vorzeichen aus.

In Tokio verbucht der Leitindex Nikkei 225 aktuell (07:41 Uhr) einen Verlust von 1,37 Prozent auf 32.775,82 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 1,32 Prozent auf 2.982,95 Stellen. Der Hang Seng gibt daneben um 2,19 Prozent auf 16.281,23 Einheiten ab.

3. Brenntag-Aktie: Entflechtung der Sparten wird fortgesetzt - Ziele angehoben

Der Chemikalienhändler Brenntag setzt die operative und rechtliche Entflechtung seiner beiden Geschäftsbereiche Essentials und Specialties im Rahmen seiner strategischen Umstrukturierung fort. Zur Nachricht

4. thyssenkrupp will Kieler U-Boot-Werft mit Atlas Elektronik verschmelzen

Die Kieler Werft thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) will ihre Aktivitäten stärker fokussieren. Zur Nachricht

5. Nokia-Aktie: Gewinnwarnung nach AT&T-Deal mit Ericsson

Der Mobilfunkanbieter AT&T hat sich für die Versorgung mit Telekommunikationsausrüstung weitgehend von Nokia abgewendet. Zur Nachricht

6. Lufthansa-Aktie: Winterwetter dürfte tagelange Einschränkungen in München bringen

Die Lufthansa rechnet am Münchner Flughafen wegen des Winterwetters noch mehrere Tage lang mit Einschränkungen im Flugbetrieb. Zur Nachricht

7. Roche-Aktie: Studienerfolg mit Inavolisib-Kombination

Der Pharmakonzern Roche hat bei der Behandlung von Brustkrebs einen Studienerfolg erzielt. Zur Nachricht

8. Neues Tesla-Patent: Werden Teslas bald zum Lebensretter?

Die Fahrzeuge von Tesla sind mit zahlreichen Sensoren und Kameras ausgestattet. So will der Elektroautobauer seine Flotte für autonomes Fahren fit machen. Ein neues Patent bringt nun eine weitere Einsatzmöglichkeit für diese ins Spiel: So könnten sie auch gesundheitliche Notfälle beim Fahrzeugführer erkennen und entsprechend reagieren. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabilisieren sich

Die Ölpreise haben sich am Dienstagmorgen nach Verlusten an den Handelstagen zuvor stabilisiert.

10. Euro von Vortagsverlusten erholt

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel etwas von seinen Verlusten vom Vortag erholt.