Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart mit einem minimalen Abschlag von 0,09 Prozent auf 14.047,00 Punkte.

2. Börsen in Fernost im Plus

Der japanische Leitindex Nikkei gewann 0,4 Prozent auf 29.505,93 Punkte hinzu.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite 1,96 Prozent zu auf 3.601,71 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 0,28 Prozent auf 29.400,56 Punkte steigt.

3. OSRAM: Geschäfte mit Halbleitern und Automotive-Produkten brummen

Der angeschlagene Lichtkonzern OSRAM hat in seinem ersten Geschäftsquartal von seiner gut laufenden Halbleitersparte profitiert. Zur Nachricht

4. TeamViewer stellt für 2021 weiteres starkes Wachstum in Aussicht

Der Softwarekonzern TeamViewer rechnet nach der sehr starken Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr für 2021 mit einer anhaltenden Wachstumsdynamik. Zur Nachricht

5. Ceconomy will Fahrplan für Ladenöffnungen - Online-Geschäft wächst kräftig

Der Elektronikhändler Ceconomy fordert einen Fahrplan für die Wiedereröffnung seiner Märkte. Zur Nachricht

6. BioNTech-Aktie: Mainz will Grundlagen für Ausbau von BioNTech schaffen

Die Stadt Mainz treibt den Ausbau von BioNTech voran. Der Corona-Impfstoffhersteller solle auf dem Gelände einer Bundeswehr -Kaserne weitere Labors und Büros errichten können, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Zur Nachricht

7. Nestlé treibt Umbau zur Klimaneutralität bis 2050 voran

Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé treibt sein Ziel der Klimaneutralität bis 2050 voran. "Unsere Projekte in der regenerativen Landwirtschaft zeigen vielversprechende Ergebnisse", sagte Marco Settembri, Chef des Schweizer Unternehmens für Europa, den Nahen Osten und Nordafrika, am Montag vor Journalisten. Zur Nachricht

8. QIAGEN-Aktie: Quidel prüft anscheinend Zusammenschluss

Nur wenige Monate nach der gescheiterten Übernahme durch den US-Laborausrüster Thermo Fisher Scientific scheint QIAGEN wieder in das Fadenkreuz eines Unternehmens geraten zu sein. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise steigen weiter. Am Dienstag stiegen die Preise für die beiden wichtigsten Ölsorten abermals auf die höchsten Stände seit gut einem Jahr. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen bis zu 61,27 US-Dollar und damit gut einen halben Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Ausmaß auf bis zu 58,62 Dollar. Das ist jeweils das höchste Niveau seit Januar 2020.

10. Euro steigt

Der Euro hat am Dienstag weiter zugelegt und ist in Richtung 1,21 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2080 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2025 Dollar festgelegt.

