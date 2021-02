Nach der deutsche Leitindex am Montag ein neues Allzeithoch markierte, dürften Anleger am Dienstag einen Gang zurückschalten. Schon am Vortag hatte der Index seine Gewinne nicht bis zum Handelsende halten können. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind aber durchaus positiv. Unternehmensseitig richten die Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf zahlreiche Bilanzen aus der zweiten Reihe.

Der Dow Jones baute seinen anfänglichen Gewinn im Handelsverlauf aus und beendete die Sitzung letztlich 0,76 Prozent höher bei 31.385,71 Punkten. Zwischenzeitlich erklomm er ein neues Rekordhoch bei 31.365,41 Punkten. Der NASDAQ Composite stand ebenfalls während des gesamten Handelstages im Plus und schloss am Abend 0,95 Prozent stärker bei 13.987,64 Zählern.

An den wichtigsten asiatischen Märkten werden am Dienstag grüne Vorzeichen verbucht.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt aktuell (7.17 Uhr MEZ) 0,42 Prozent auf 29.513,23 Punkte hinzu.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite 1,57 Prozent zu auf 3.587,87 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 0,37 Prozent auf 29.426,61 Punkte steigt.

Auch wenn es in Asien am Dienstag aufwärts geht, von der Rekordstimmung in den USA lassen sich die Anleger nicht mitreißen. Dennoch sind Anleger mit Blick auf ein billionenschweres US-Konjunkturpaket positiv gestimmt. Daneben werden am Markt Stimmen laut, die Inflation könnte aufgrund der staatlichen Stimulierungsmaßnahmen ansteigen.

