Virgin Galactic-Aktie explodiert: Steuert das Space-Unternehmen auf eine Bruchlandung zu?

Kursrakete Virgin Galactic-Aktie

• Kurs der Virgin Galactic-Aktie hat sich seit Jahresbeginn fast verdoppelt• Neuer Space-Fonds treibt Virgin Galactic an• "Beliebter, aber gefährlicher Short"

Das US-amerikanische Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic, gegründet von Richard Branson, das bemannte Raumfahrten für den privaten Markt anbieten will, hat Pionierarbeit geleistet. Nachdem der Hype um den Space-Wert zwischenzeitlich etwas abgeebbt war, hat die Virgin Galactic-Aktie zuletzt wieder einen starken Anstieg erfahren: Im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Während das Papier das vergangene Jahr noch bei 23,73 US-Dollar beendete, steht es mittlerweile bei 56,25 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 08.02.2021).

Einer der Gründe für die jüngste Rally: ARK Invest, gegründet von Cathie Wood, gab Pläne für einen börsengehandelten Fonds mit Weltraumthema, den "Space Exploration ETF", bekannt, wie Barron’s berichtet. ARK Invest ist bekannt für Investitionen in neue Technologien und Innovationen, der ARK Innovation ETF erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von mehr als 170 Prozent, heißt es bei CNBC. Die größte Beteiligung in diesem Fonds ist der US-Elektroautobauer Tesla - Wood, die von Bloomberg zum "Best Stock Picker 2020" gewählt wurde, soll schon vor Jahren vorausgesagt haben, dass Tesla einmal deutlich mehr wert sein würde. Damit behielt sie Recht, weshalb auch der neue Fonds nun für Bewegung am Markt sorgte: Die Ankündigung schickte die Virgin Galactic-Aktie rund 20 Prozent nach oben. Zwar ist bisher noch nicht bekannt, welche Aktien in den "Space Exploration ETF" aufgenommen werden, doch gilt Virgin Galactic als einer der Hauptanwärter.

Virgin Galactic herabgestuft

Analyst Charles Minervino von Susquehanna Financial zeigte sich zuletzt allerdings nicht mehr ganz so zuversichtlich und stufte die Aktie ab: Nachdem er das Papier zuvor zum Kauf empfohlen hatte, änderte er sein Rating nun auf "Halten". Gleichzeitig hob er das Kursziel aber von 25 US-Dollar im vergangenen Oktober auf nun 32 US-Dollar an.

Für Analysten sei es schwierig, das Space-Unternehmen zu bewerten, da es noch keine Umsätze generiert, erklärt Barron’s. Investoren warten seit Monaten darauf, dass Virgin Galactic die Testflüge abschließt, Gründer Richard Branson in den Weltraum fliegen lässt und schlussendlich auch Weltraumflüge für die Allgemeinheit anbietet, wie The Motley Fool berichtet. Dann könne das Unternehmen schließlich Einnahmen generieren und eventuell sogar Gewinne erzielen. Bis dahin gebe es jedoch noch eine Menge Unsicherheit rund um die Weltraum-Aktie. So steht Virgin Galactic zugleich auch ziemlich weit oben auf der Liste zahlreicher Shortseller. Bis zum Ende dieses Quartals könnte es ein massives Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei den Anteilsscheinen geben, schätzt Seeking Alpha. "Dies ist ein beliebter, aber gefährlicher Short", heißt es in der Analyse weiter.



Ob sich die Virgin Galactic-Aktie also tatsächlich weiterhin als Kursrakete beweisen kann oder die Shortseller doch Recht behalten werden, steht noch in den Sternen.



