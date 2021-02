Enormes Potenzial für Small Caps: Wieso Standardwerte 2021 hinter Nebenwerten zurückfallen könnten

• Erholung der Nebenwerte soll sich 2021 fortsetzen• Stratege rät zu Short-Position gegen Bluechips• Wachstumsaktien treiben Trendwende voran

Erholungsphase läutet erfolgreiches Jahr für Nebenwerte ein

2021 könnte das Jahr der Nebenwerte werden, findet Boris Schlossberg von BK Asset Management. So brach der Nebenwert-Index Russell 2000 im vergangenen März während des Corona-Crashs zwar - wie das gesamte Marktumfeld - deutlich ein, erholte sich seitdem aber tendenziell und stieg seit dem Spätjahr sogar über sein Vorkrisenniveau. Seit Jahresbeginn verbuchte der Index ein Plus von mehr als 8 Prozent (Berechnungsgrundlage ist der Schlusskurs vom 21. Januar 2021). Darin enthalten sind unter anderem Small Caps wie der Brennstoffzellenhersteller Plug Power, das Biopharmaunternehmen Arrowhead Pharmaceuticals und der Casino-Betreiber Penn National Gaming.

Anlegern empfiehlt der Stratege, ihre Strategie für das aktuelle Jahr grundlegend zu ändern und auf den von Nebenwerten gespickten Index zu setzen. Auch rät er zu Short-Positionen gegen den technologiebasierten NASDAQ Composite. "Das ist ein Geschäft, das in den letzten vier Jahren überhaupt nicht funktioniert hat, aber ich denke, dass es im Jahr 2021 sehr gut funktionieren wird", erklärt der Chefstratege in der CNBC-Sendung "Trading Nation".

Biden-Präsidentschaft treibt Small Caps an

"Der Hauptgrund für die Rallye der Small Caps ist […] Präsident Joe Biden", so Schlossberg weiter. Als Anzeichen dafür sieht er umfassende Maßnahmen, die der Demokrat umsetzen will, allen voran das geplante 1,9 Billionen US-Dollar schwere Konjunkturpaket, das die durch die Corona-Pandemie angeschlagene Wirtschaft wieder auf Trab bringen soll. Verbraucher sollen direkte Zahlungen erhalten, aber auch staatliche und lokale Regierungseinrichtungen können mit Hilfsgeldern über 350 Milliarden US-Dollar rechnen. "Der Markt glaubt, dass er versuchen wird, alles in seiner Macht Stehende zu tun, sowohl aus finanzieller Sicht als auch aus regulatorischer Sicht, um die Dinge für Small Caps in Zukunft viel einfacher zu gestalten", ist sich der Analyst sicher. So seien es nämlich gerade die kleineren Unternehmen, die sich - oftmals nahe der Existenzgrenze - durch die Pandemie gekämpft haben, jetzt aber umso stärker aus der Krise gehen werden. Schlossberg spricht von einer "operativen Hebelwirkung", von der kleinere Unternehmen nun profitieren können. Durch umfassende Kündigungswellen, um Kosten zu sparen, haben sich die Firmen neu aufgestellt und können sich die Erholungsphase nun mit höheren Gewinnmargen zunutze machen.

Trend auf Wachstumsaktien zurückzuführen?

Nicht an einen allzu schnellen Erfolg der Nebenwerte glaubt allerdings Todd Gordon, der Gründer des Handelsportals TradingAnalysis.com, wie er ebenfalls in der Sendung verrät. So haben Small Caps noch einen langen Weg vor sich, ehe sie zu den oftmals technologiebasierten Standardwerten aufschließen können. Die jüngste Erholungsphase könnte außerdem bald wieder beendet sein und die Kurse wieder nach unten drücken - und zwar langfristig. Dennoch verteufelt Gordon die Nebenwerte nicht generell, wie er betont. Stattdessen schlägt er eine Einteilung vor. "Man muss eher einen Schritt zurückgehen und nicht sagen, dass Small Caps im Allgemeinen eine Outperformance erzielen werden", gibt er zu bedenken. "Ich denke, wir sollten uns Nebenwerte ansehen und sie in Value- und Wachstumsaktien aufteilen", so Gordon. So sei der iShares Russell 2000 ETF, der den Index abbildet, zuletzt wieder gestiegen, angetrieben durch die enthaltenen Wachstumsaktien. "Es ist nicht so sehr eine Rotation von Value- zu Wachstumsaktien. Es ist ein Wandel von wachsenden Standard- zu wachsenden Nebenwerten", so Gordon weiter. "Der Wachstumshandel ist also immer noch vorhanden. Wir rutschen nur auf der Skala der Marktkapitalisierung ein wenig nach unten."

