Intesa Sanpaolo- und BNP-Aktien legen zu: Intesa Sanpaolo kauft Versicherer von BNP

Für 390 Millionen Euro übernimmt die Intesa Sanpaolo SpA eigenen Angaben zufolge die Cargeas Assicurazioni SpA von Wettbewerber BNP Paribas . Bisher hätten sich beide Seiten im Rahmen einer Absichtserklärung auf den Deal verständigt. Bis Ende Februar soll eine finale Vereinbarung folgen. Abgeschlossen werden soll die Transaktion im ersten Halbjahr 2021.

Die Intesa Sanpaolo-Aktie klettert in Mailand zeitweise um 2,57 Prozent auf 2,11 Euro. An der EURONEXT in Paris geht es für die BNP-Aktie zwischenzeitlich um 1,56 Prozent auf 44,58 Euro hoch.

