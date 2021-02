QIAGEN- und Quidel-Aktie in Grün: Quidel prüft anscheinend Zusammenschluss

Der US-Diagnostik-Spezialist Quidel prüfe einen Zusammenschluss mit dem MDAX -Konzern, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Vorabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Ein QIAGEN -Sprecher wollte die Spekulationen auf Anfrage von dpa-AFX nicht kommentieren.

Diagnostika-Spezialist Quidel gilt als Profiteur der Pandemie und bietet wie QIAGEN Tests auf das Virus an. Im Mai hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA dem Konzern die erste Notfallgenehmigung für dessen Antigentest erteilt. Laut Bloomberg haben die Amerikaner nun einen ersten Annäherungsversuch in Richtung QIAGEN unternommen. Die Überlegungen befänden sich aber in einem frühen Stadium, hieß es von der Nachrichtenagentur weiter. Es sei daher nicht sicher, ob eine entsprechende Vereinbarung zustande komme.

Quidel-Chef Doug Bryant wollte in einer schriftlichen Stellungnahme die Spekulationen ebenfalls nicht kommentieren. Ein möglicher Deal müsse aber auch strategisch zu den Amerikanern passen. Sein Unternehmen suche weiterhin nach Möglichkeiten, die seine weltweite Infrastruktur verbessern könnten und die seine Interessen am Digitalbereich und Telemedizin befriedigten.

Der US-Laborausrüster Thermo Fisher Scientific hatte QIAGEN im vergangenen Jahr für rund 10 Milliarden Euro übernehmen wollen. Obwohl die Amerikaner das Angebot noch anhoben scheiterte der Deal Anfang August an der mangelnden Unterstützung der QIAGEN-Aktionäre.

Das MDAX-Unternehmen hatte daraufhin erklärt, eigenständig weitermachen zu wollen und sein Portfolio mit einer Übernahme und den Corona-Tests weiter ausgebaut. Der geplatzte Deal hatte auch einen Personalwechsel nach sich gezogen: Der frühere Aufsichtsratschef Hakan Björklund, der den den Deal mit Thermo Fisher mit vorangetrieben hatte, wurde an der Spitze des Gremiums von Lawrence Rosen abgelöst, dem früheren Finanzchef der Deutschen Post.

Von QIAGEN wird an diesem Dienstag nach dem Börsenschluss in den USA, wo das Unternehmen ebenfalls notiert ist, die Bilanz für das vergangene Jahr erwartet. 2020 hatte das Unternehmen wegen der gut laufenden Geschäfte seine Jahresziele mehrfach angehoben - zuletzt Mitte Dezember. Das Management um Konzernchef Thierry Bernard stellte ein Umsatzwachstum um 22 Prozent im Vergleich zu den 2019 erzielten rund 1,53 Milliarden Dollar in Aussicht. Der Gewinn soll zu konstanten Wechselkursen sowie vor Sondereffekten auf 2,13 bis 2,14 US-Dollar je Aktie (rund 1,76 Euro) steigen.

Für 2021 stellte QIAGEN zuletzt ein Umsatzwachstum um 18 bis 20 Prozent bei einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,42 bis 2,46 Dollar in Aussicht, beides zu konstanten Wechselkursen.

Anleger und Analysten von Deal QIAGEN/Quidel nicht angetan

Die QIAGEN-Aktien notieren im XETRA-Handel zeitweise 0,47 Prozent im Plus bei 45,10 Euro. Die Quidel-Aktie steigt im NASDAQ-Handel um 1,41 Prozent auf 236,15 US-Dollar. Analysten zeigten sich ebenfalls nicht überzeugt von einem Zusammengehen der beiden Unternehmen.

"Aus Sicht von Quidel mag es sinnvoll sein, die eigene hohe Bewertung zu nutzen nach der Markteinführung mehrerer SARS-COVID-19-Tests", merkte Experte Ulrich Huwald von Warburg Research an. Angesichts der Bewertung von QIAGEN würde ein Deal aber eine Fusion unter Gleichen sein.

Von der Commerzbank hieß es ferner, bei einem Zusammenschluss der beiden Unternehmen wäre die Abhängigkeit von COVID-19-Umsätzen recht hoch. Das berge mit Blick auf 2022 "Herausforderungen". Aus dieser Sicht wäre eine Fusion nicht angesagt.

