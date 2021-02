Dialog Semiconductor-Aktie legt zweistellig zu: Dialog Semiconductor stimmt Übernahme durch Renesas zu

Wie bereits in Aussicht gestellt will Renesas je Dialog Semiconductor -Aktie 67,50 Euro bezahlen, wie Dialog am Montag in London mitteilte. Das bewertet den Dialog-Konzern mit rund 4,9 Milliarden Euro. Aktionäre und Aufsichtsbehörden müssen dem Deal noch zustimmen. Bereits am Sonntag hatten die Unternehmen entsprechende Gespräche öffentlich gemacht. Die Dialog-Aktie kletterte am Montag vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate bis auf 68 Euro. Das sind gut ein Fünftel mehr als der Xetra-Schlusskurs vom Freitag bei 56,12 Euro.

Barclays belässt Dialog Semiconductor-Aktie auf 'Overweight'

Die britische Investmentbank Barclays hat Dialog Semiconductor angesichts einer Übernahme durch den japanischen Konzern Renesas Electronics auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der kolportierte Kaufpreis von 67,50 Euro je Aktie bewerte Dialog angemessen, aber nicht aggressiv, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Montag vorliegenden Studie.

Im XETRA-Handel legt die Dialog Semiconductor-Aktie zeitweise um 16,79 Prozent auf 66,52 Euro zu. LONDON (dpa-AFX)

