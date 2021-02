Tele Columbus empfiehlt Annahme des Übernahmeangebots

Kublai ist eine Bietergesellschaft, hinter der Morgan Stanley Infrastructure steht. Die Offerte sei fair und angemessen, teilte der Kabelnetzbetreiber mit. Alle Vorstandsmitglieder und Aufsichtsratsmitglieder würden das Angebot mit allen jeweils von ihnen gehaltenen Tele-Columbus-Aktien annehmen.

Auch Großaktionär United Internet hat zugesagt, bei Erfolg des Übernahmeangebots die gehaltenen 29,90 Prozent an Tele Columbus in die Bieterin einzubringen. Des Weiteren hat sich Rocket Internet vertraglich dazu verpflichtet, die von ihr gehaltenen Anteile von rund 13,36 Prozent anzudienen.

"Nach jeweils eigenständiger Prüfung der Angebotsunterlage von Vorstand und Aufsichtsrat halten beide Gremien die Höhe des Angebotspreises für fair und angemessen. Aufgrund des fairen Angebotspreises und der garantierten Eigenkapitalzufuhr in Höhe von bis zu 550 Millionen Euro sind wir davon überzeugt, dass die Übernahme von Tele Columbus durch die Bieterin im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Kreditgläubiger, Mitarbeiter und weiterer Stakeholder ist", sagte der Chef von Tele Columbus, Daniel Ritz.

Das Angebot ist an eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent geknüpft. Sollte diese nicht erreicht werden, kann die Transaktion nicht durchgeführt werden. Aktionäre können das Angebot seit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 1. Februar 2021 annehmen. Die Annahmefrist beträgt sechs Wochen und endet vorbehaltlich einer Verlängerung am 15. März 2021.

DJG/jhe/kla

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com