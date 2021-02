Fresenius Kabi baut Standorte in Österreich aus

Bis 2023 investiert das auf klinische Ernährung und Infusionstherapien spezialisierte Unternehmen über 60 Millionen Euro in die Erweiterung der Produktionskapazitäten und den Ausbau der Infrastruktur in der Produktionsstätte Graz und im Verpackungszentrum in Werndorf.

Der Schwerpunkt der Maßnahmen liege im Bereich der Gefriertrocknung und der Anlagen für die Abfüllung und Verpackung von Glasflaschen und vorgefüllten Spritzen, teilte Fresenius Kabi mit. Sogenannte Fertigspritzen, die bereits mit einer Injektionslösung befüllt und gebrauchsfertig sind, seien ein stark wachsender Markt. Im Werk Graz werde die Fertigungskapazität für diese Produktkategorie in etwa verdoppelt.

