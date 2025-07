Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 42,22 EUR abwärts.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 42,22 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,17 EUR nach. Bei 42,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.742 Fresenius SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2025 bei 44,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,43 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 48,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Fresenius SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,29 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Am 07.05.2025 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,93 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

