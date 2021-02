EnBW und BP planen zwei Offshore-Windparks in der Irischen See - Aktien gewinnen

Bei einer Auktion der britischen Krone haben die beiden Partner die Zuschläge für die Gebiete in der Irischen See erhalten, teilte das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe mit. Die Windparks sollen 3 Gigawatt umfassen, was der Stromversorgung von rund 3,4 Millionen Haushalten entspricht.

Die Inbetriebnahme ist für 2028 geplant, sofern eine Umweltverträglichkeitsprüfung positiv ausfällt und die endgültigen Investitionsentscheidungen getroffen wurden. Es handle sich um die "attraktivsten Flächen der Auktion", die sich "durch überdurchschnittlich gute Windverhältnisse und eine günstige Genehmigungssituation auszeichnen", erklärte EnBW-Erneuerbaren-Entwickler Dirk Güsewell. Bereits im Vorfeld hätten beide Unternehmen einen Netzanschluss beantragen können. Neben Großbritannien prüft die EnBW nach eigenen Angaben die Beteiligung an weiteren internationalen Offshore-Auktionen, darunter in den USA und Taiwan.

BP-Vorstandsmitglied Dev Sanyal betonte, die Renditen aus der Offshore-Windkraft seien attraktiv und würden über Jahrzehnte hinweg beständig sein. "Indem wir starke Partnerschaften wie diese schmieden, entwickeln wir ein Windenergieportfolio von Weltklasse." Die Liegenschaftsverwaltung der britischen Krone "The Crown Estate" (TCE) hatte insgesamt vier Gebiete ausgewiesen, innerhalb derer sechs Projektflächen an Bieter vergeben wurden.

Im XETRA-Handel gewinnt die EnbW-Akte zeitweise 0,87 Prozent auf 58 Euro. Derweil geht es für BP-Papiere in London um 0,37 Prozent aufwärts auf 2,54 GBP.

BERLIN (Dow Jones)

Bildquellen: EnBW