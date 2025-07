BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP steigt am Mittwochvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BP zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 3,72 GBP.

Um 09:07 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 3,72 GBP nach oben. Die BP-Aktie legte bis auf 3,73 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,71 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 472.038 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 4,91 GBP. 32,22 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 12,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,326 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,31 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 29.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,25 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,55 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,411 USD je BP-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

