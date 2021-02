RWE-Chef Schmitz hört früher auf

"In Abstimmung mit dem Aufsichtsrat werde ich Ende April mein Vorstandsmandat niederlegen, also kurz nach der Hauptversammlung", kündigte Schmitz im Gespräch mit dem Handelsblatt an. Eigentlich war die Stabübergabe an Finanzvorstand Krebber für den 30. Juni geplant.

Für Schmitz sei der Ablauf der Hauptversammlung nun der "perfekte Zeitpunkt für die Übergabe. "Ich war seit 1998 in Vorstandspositionen, irgendwann ist dann auch mal gut", so der 63-Jährige. Schmitz saß seit 2009 im Vorstand des Energiekonzerns und ist seit 2016 Vorstandsvorsitzender.

Jetzt will er "definitiv kürzer treten". Das Mandat im Aufsichtsrat von Eon will der promovierte Ingenieur zwar weiter führen. RWE ist nach dem milliardenschweren Tauschgeschäft mit 15 Prozent am ehemaligen Erzrivalen beteiligt. Ansonsten will Schmitz aber nicht wie viele Ex-CEOs eine Karriere als Multiaufsichtsrat anstreben.

