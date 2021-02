RWE-Aktie wechselt ins Minus: RWE kann zwei weitere Offshore-Parks in Großbritannien bauen

In der Nähe des Standorts auf der Doggerbank, 110 Kilometer von der Nordostküste Englands entfernt, entwickelt die Erneuerbaren-Tochter Renewables mit Sofia bereits ein weiteres Meereswindprojekt, wie der DAX -Konzern in Essen mitteilte. Dadurch könnten nun operative Synergien gehoben werden, erklärte Offshore-COO Sven Utermöhlen.

Sofern eine Verträglichkeitsanalyse zum Naturschutz abgeschlossen ist, will RWE im Frühjahr 2022 Pachtverträge mit der Crown Estate abschließen. Später ist auch die Teilnahme an Auktionen für sogenannte Contract-for-Difference-Vereinbarungen (CfD) vorgesehen. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts peilt RWE die vollständige Inbetriebnahme der Parks an.

In Großbritannien baut das Unternehmen derzeit auch den Offshore-Park Triton Knoll. Zudem hatte es 2020 mit der Crown Estate Pachtverträge zur Entwicklung von Erweiterungsprojekten für vier Offshore-Windparks geschlossen.

RWE-Papiere werden am Montag via XETRA zwischenzeitlich 1,13 Prozent tiefer bei 35,83 Euro gehandelt, nachdem sie im frühen Handel noch im Plus lagen.

