RWE Aktie News: RWE tendiert am Freitagnachmittag seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Kaum Ausschläge verzeichnete die RWE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 36,38 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:51 Uhr die RWE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 36,38 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 36,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,11 EUR aus. Bei 36,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 429.726 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,72 EUR erreichte der Titel am 02.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 0,93 Prozent niedriger. Bei 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,69 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,50 EUR.

RWE gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 6,39 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,17 EUR je Aktie belaufen.

