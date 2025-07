RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RWE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 36,20 EUR.

Die RWE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 36,20 EUR abwärts. Die RWE-Aktie sank bis auf 36,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 199.659 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 36,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 1,44 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,31 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,50 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 15.05.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,67 Prozent auf 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,63 Mrd. EUR gelegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,17 EUR je Aktie belaufen.

