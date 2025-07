MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Vorsicht vor Ablauf des Zoll-Ultimatums

Werte in diesem Artikel

DOW JONES--Mit Abschlägen haben die europäischen Aktienmätkte den Handel am Freitag beendet. Nach dem US-Arbeitsmarkt -Bericht vom Vortag richtete sich der Fokus der Anleger wieder auf den schwelenden Handelskonflikt. Die Aussetzung der US-Zölle läuft nur noch bis Mittwoch kommender Woche. Für Unruhe am Markt sorgte, dass sich US-Präsident Donald Trump wieder einmal nicht an seine eigenen Aussagen hielt und bereits ab Freitag Briefe mit neuen Zollsätzen verschicken wollte.

Wer­bung Wer­bung

Entsprechend dominierte eine erhöhte Vorsicht am Markt. Der DAX gab um 0,6 Prozent nach auf 23.787 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verlor 1,0 Prozent auf 5.289 Punkte.

Unter Druck standen vor allem exportorientierte Aktien wie die Autobranche (-1,3%). Fast sämtliche Sektoren notierten im Minus. Nur die defensiven Gesundheits- und Telekomaktien zeigten sich mit Kursgewinnen von bis zu 1,1 Prozent.

Sorgen machten sich Strategen mit Blick auf den kommenden Mittwoch, den 9. Juli, wenn die Strafzölle bekannt gegeben werden. Die Risiken würden unterschätzt, der Markt sei sorglos, hieß es von RBC Blue Bay. Auch in den USA blickte man skeptisch auf das Datum. So erwarten sowohl Bank of America als auch JP Morgan, dass die Börsen danach bestenfalls seitwärts laufen oder sogar fallen. Die Folgen der Zölle würden erst zum Ende des Jahres hin spürbar werden und aktuell unterschätzt.

Wer­bung Wer­bung

Umstufungen geben die Richtung vor

Unternehmensnachrichten waren Mangelware, für Bewegung sorgten vor allem Analysten-Aussagen. So ging es für die DWS-Aktie um 4,5 Prozent nach unten. Hier hat Exane BNP nach Angaben aus dem Handel die Einstufung auf "Underperform" gesenkt. Auch Jungheinrich wurden nach Händlerangaben von Exane BNP auf "Neutral" abgestuft worden und fielen um 1,1 Prozent.

Gegen den Trend nach oben ging es um 3,3 Prozent bei Rheinmetall auf 1.xxx,xx Euro dank positiver Analystenkommentare. So hat JP Morgan hat das Kursziel auf 2.250 Euro erhöht und die Deutsche Bank auf 1.950 Euro. Auch Hensoldt erholten sich mit 3,2 Prozent von den kräftigen Gewinnmitnahmen bei den Rüstungswerten im Wochenverlauf.

Im DAX führten daneben defensive Titel wie Eon (+1,3%) die Kursgewinner an. Auch im übrigen Europa notierten Versorger wie Endesa und Engie um bis zu 1,8 Prozent höher.

Wer­bung Wer­bung

Hugo Boss gewannen 4,0 Prozent. Der britische Aktionär Frasers Group erhöht nach der jüngsten Aufstockung den Druck auf den Modekonzern, die Dividenden künftig zu reinvestieren anstatt sie auszuschütten und so den "Shareholder Value" zu steigern.

Mit deutlichen Minuszeichen zeigten sich Baustoff-Werte in Europa. Im DAX fielen Heidelberg Materials um 0,8 Prozent und Saint Gobain in Paris um 1,3 Prozent. In Österreich verloren Wienerberger 4,5 Prozent. Im Vorfeld der Berichtssaison äusserte sich Morgan Stanley vorsichtiger zur gesamten Branche, da die US-Hausbauaktivität sinke.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.288,81 -1,0% +9,1%

Stoxx-50 4.464,80 -0,5% +4,1%

Stoxx-600 541,13 -0,5% +7,1%

XETRA-DAX 23.787,45 -0,6% +20,2%

CAC-40 Paris 7.696,27 -0,8% +5,1%

AEX Amsterdam 908,44 -0,7% +4,2%

ATHEX-20 Athen 4.810,79 +0,1% +34,6%

BEL-20 Bruessel 4.485,04 -0,0% +5,2%

BUX Budapest 99.589,80 -0,3% +25,9%

OMXH-25 Helsinki 4.803,52 -0,5% +11,8%

OMXC-20 Kopenhagen 1.769,07 +1,4% -17,0%

PSI 20 Lissabon 7.777,66 +0,3% +21,6%

IBEX-35 Madrid 13.973,00 -1,5% +22,3%

FTSE-MIB Mailand 39.622,11 0,0% +16,8%

OBX Oslo 1.543,60 +0,1% +16,0%

PX Prag 2.151,87 -0,6% +23,0%

OMXS-30 Stockholm 2.512,53 -0,7% +1,9%

WIG-20 Warschau 2.864,98 -0,8% +31,7%

ATX Wien 4.384,34 -1,1% +21,0%

SMI Zuerich 11.972,41 -0,0% +3,3%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1777 +0,2% 1,1758 1,1763 +13,5%

EUR/JPY 170,23 -0,1% 170,42 170,39 +4,6%

EUR/CHF 0,9345 -0,1% 0,9351 0,9353 -0,4%

EUR/GBP 0,8633 +0,2% 0,8612 0,8614 +4,1%

USD/JPY 144,54 -0,3% 144,95 144,84 -7,8%

GBP/USD 1,3642 -0,1% 1,3652 1,3656 +9,1%

USD/CNY 7,1497 -0,1% 7,1561 7,1564 -0,7%

USD/CNH 7,1634 -0,1% 7,1689 7,1686 -2,3%

AUS/USD 0,6549 -0,3% 0,6571 0,6571 +6,2%

Bitcoin/USD 107.650,40 -2,0% 109.821,85 109.625,10 +16,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,34 67 -1,0% -0,66 -6,8%

Brent/ICE 68,16 68,8 -0,9% -0,64 -8,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.332,51 3.326,55 +0,2% 5,96 +26,8%

Silber 31,34 31,36 -0,1% -0,02 +12,4%

Platin 1.184,28 1.166,89 +1,5% 17,39 +33,2%

Kupfer 5,02 5,10 -1,5% -0,08 +25,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2025 12:06 ET (16:06 GMT)