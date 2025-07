RWE Aktie News: RWE verteidigt am Freitagvormittag Tendenz

Kurs der RWE

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 36,42 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 36,42 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 36,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 36,36 EUR. Bei 36,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 27.559 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 02.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 36,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,50 EUR.

RWE gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,58 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 6,39 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,63 Mrd. EUR umgesetzt worden.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

