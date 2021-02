Warren Buffett-Anlagestrategie: Diese 10 Aktien könnten für das Orakel von Omaha interessant werden

• Buffett sucht Unternehmen mit Zukunft• Fokus auf Managementqualität und langfristiges Wachstum• Zehn Aktien, die für Buffett interessant werden könnten

Warren Buffett ist als Investment-Legende bekannt und manövriert sein Investmentvehikel Berkshire Hathaway bereits seit Jahrzehnten erfolgreich durch Hochs und Tiefs. Wenn es um Investitionen geht, befolgt Buffett einige Grundsätze.

So investiert Warren Buffett

Das Orakel von Omaha, wie der Starinvestor auch genannt wird, ist für seine Value-Investing-Strategie bekannt. So hält Buffett für mögliche Investitionen nach Unternehmen Ausschau, die langfristig erfolgreich sein dürften. Wobei er ein Auge auf die aktuelle wirtschaftliche Verfassung, die Wettbewerbsposition, aber auch auf die Führungsetage des Unternehmens wirft - denn Managementqualität spielt für den Starinvestor eine große Rolle. Dabei ist es für Buffett immer wichtig, gründlich zu recherchieren und die Unternehmen, in die er investiert, auch vollumfänglich zu verstehen. Auch den Preis verliert der Berkshire-CEO dabei nicht aus den Augen: Als Value-Investor legt er Wert darauf, Aktien von erfolgreichen Unternehmen mit guten Wachstumsaussichten zu einem günstigen Preis zu erwerben - und diese dann möglichst lange zu halten. Wer ein schlechtes Gefühl dabei habe, eine Aktie zehn Jahre lang zu besitzen, sollte sie keine zehn Minuten besitzen, soll Buffett einmal geraten haben.

Diese Aktien könnten für Buffett interessant werden

Die Nachrichtenseite Investor’s Business Daily (IBD) veröffentlichte kürzlich eine Liste mit Aktien, die in Warren Buffetts Schema passen könnten, da sie seinem Anspruch an Managementqualität und langfristigem Wachstum gerecht werden könnten. In die Liste wurden nur Aktien aufgenommen, die folgende Kriterien erfüllen: Top 25 Prozent aller Aktien in Bezug auf die jährliche EPS-Wachstumsrate über fünf Jahre, Top 15 Prozent aller Aktien in Bezug auf nachhaltiges Wachstum, nachhaltiges Wachstum von 20 Prozent oder mehr, Eigenkapitalrendite von 12 Prozent oder besser und nachhaltige EPS-Wachstumsrate von 15 Prozent oder mehr.

Die Liste, die Investor’s Business Daily mit Hilfe seines Tools MarketSmith angefertigt hat, führt Pool in Sachen nachhaltiges Wachstum und Eigenkapitalrendite im 5-Jahres-Durchschnitt an, während Veeva Systems in Bezug auf die prozentuale jährliche EPS-Wachstumsrate über fünf Jahre den höchsten Wert erreicht. Neben Pool und Veeva Systems gehören United Rentals, Lululemon Athletica, Cadence Design Systems, Qualys, Mitek Systems, PayPal, Old Dominion und D R Horton zu den zehn potenziellen Buffett-Aktien, die IBD herausgefiltert hat.

Da Investor's Business Daily eine andere Strategie zur Aktienauswahl verwendet als Investmentlegende Warren Buffett, passen einige der Aktien allerdings nicht nur potenziell in Warren Buffetts Profil, sondern gehören IBD zufolge "aufgrund ihrer langen Geschichte eines starken und stabilen Gewinnwachstums", wie im Falle von Pool, Cadence Design Systems, PayPal und Veeva, auch zu den IBD Long-Term Leaders. Cadence-, PayPal- und Pool-Aktien stehen ebenfalls auf der IBD 50-Liste der Top-Wachstumsaktien, wobei PayPal und Cadence auch auf der IBD Big Cap 20 stehen.

Bleibt nun abzuwarten, ob Warren Buffett, nachdem er sich im Krisenjahr 2020 sehr zurückgehalten hat, 2021 ein paar neue Zukäufe tätigt - und ob einige dieser Aktien für den Starinvestor womöglich tatsächlich interessant sein könnten.

