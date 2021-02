Bitcoin nimmt 50.000er-Marke ins Visier - Auch Ether auf Rekordhoch

Damit, dass sich der Elektroautohersteller Tesla und CEO Elon Musk gestern für den Krypto-Pionier Bitcoin ausgesprochen haben, zog auch dessen Kurs deutlich an. So hat das Unternehmen laut dpa 1,5 Milliarden US-Dollar in die Kryptowährung investiert und erklärte, dass man auch bald Zahlungen mit der Cyber-Devise für seine E-Autos anbieten wolle. Musk selbst sprach sich in jüngster Zeit immer wieder für das Krypto-Urgestein aus und warb auf seinem Twitter -Account immer wieder für die Spaßwährung Dogecoin

Das Vertrauen, das der Elektroautobauer und sein CEO in die Kryptowährung legen, scheint diese nun weiter anzutreiben. So macht der Bitcoin erneut einen Sprung und nimmt nun die Marke von 50.000 US-Dollar ins Visier. Auf der Plattform CoinMarketCap sprang der Kurs heute Morgen auf bis zu 48.003,72 US-Dollar und markierte damit ein neues Allzeithoch. Um 10.55 Uhr notiert er noch bei 46.342,34 US-Dollar.

Die nach Bitcoin zweitgrößte Internetdevise Ether steigt Richtung 2000 Dollar. Täglich fallen neue Rekorde. Das gesamte Marktvolumen aller rund 8400 Kryptowährungen beträgt mittlerweile rund 1,4 Billionen Dollar. Auch das ist ein historisches Hoch. Ether hat zuletzt spürbar von dem Ansturm auf digitale Währungen profitiert. Die Nummer zwei am Kryptomarkt gilt besonders in der Finanzszene als angesagt, da ein Schwerpunkt in der Dezentralisierung von Finanzdienstleistungen liegt.

Befeuert wird der Krypto-Boom nicht zuletzt durch die Geldschwemme der Zentralbanken und wichtiger Industriestaaten. In der Corona-Krise haben die Notenbanken ihre ohnehin schon lockere Geldpolitik noch wesentlich großzügiger ausgestaltet. Die Staaten stützen Verbraucher und Unternehmen durch hohe Ausgaben, was die staatliche Schuldenlast stark steigen lässt. Aus dieser Entwicklung könnte eine erhöhte Inflation resultieren, die traditionelle Währungen entwerten würde. Einige Anleger fragen daher verstärkt alternative Anlagen wie Digitalwährungen nach.

