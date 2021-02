• Im Rallymodus: Bitcoin knackt 44.000-US-Dollar-Marke• Im Windschatten von Bitcoin ziehen auch die Altcoins an - Ethereum mit starker Performance• Spekulatives Interesse an Ethereum bisher gering - weiteres Aufwärtspotenzial?

Schon seit einigen Monaten steht der Bitcoin im Rampenlicht. Nachdem er im März vergangenen Jahres bis unter die 4.000-US-Dollar-Marke fiel, erholte er sich im Laufe des Jahres wieder. Im Oktober 2020 kündigte dann PayPal Zahlungen mit Bitcoin an und die Rally der beliebten Kryptowährung begann: Dabei ließ der Bitcoin sein altes Rekordhoch hinter sich und kletterte im Januar fast bis auf 42.000 US-Dollar - Anfang Februar knackte er dann sogar die 44.000-Dollar-Marke, nachdem er zwischenzeitlich einen Teil seines Wertes eingebüßt hatte. Allein in diesem Jahr konnte er um fast 50 Prozent zulegen - seit seinem Tief im März vergangenen Jahres beläuft sich der Gewinn auf rund 996 Prozent (Stand: 8. Februar 2021).

Wie CNBC berichtet, erklären Bitcoin-Bullen den starken Anstieg damit, dass die beliebte Kryptowährung von institutionellen Käufen und der Wahrnehmung als unkorrelierter Gold-ähnlicher Vermögenswert unterstützt wurde - Skeptiker sehen darin eine spekulative Blase. Bitcoin wurde 2009 als ursprüngliche Kryptowährung erstellt. Sie sollte als Peer-to-Peer-Zahlungssystem, für dessen Wartung keine zentrale Behörde erforderlich ist, dienen. Doch es gibt auch noch Altcoins, die nach Bitcoin als alternative digitale Münzen erstellt wurden. Einer dieser Altcoins, den Anleger im Auge behalten sollten, ist Ethereum.

Ethereum mit besserer Performance als Bitcoin

Die Kurse dieser Altcoins konnten im Laufe der Bitcoin-Rally mit anziehen - teils sogar stärker als der Bitcoin. So konnte Ethereum in diesem Jahr bereits um knapp 133 Prozent zulegen - seit seinem Tief im März vergangenen Jahres gar um rund 1.801 Prozent - und ist derzeit die nach Marktwert zweitgrößte Kryptowährung der Welt. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Anfang Februar erreichte Ethereum ein neues Rekordhoch bei 1.772 US-Dollar, womit die Kryptowährung ihr bisheriges Allzeithoch von 1.448 US-Dollar Anfang 2018 knackte, als die großen Kryptowährungen, ebenfalls vom Bitcoin angeführt, neue Höhen erreichten, bevor es im Laufe des Jahres dann steil abwärts ging.

Weiteres Aufwärtspotenzial für die zweitgrößte Kryptowährung

Das Netzwerk, das der Kryptowährung zugrunde liegt, werde von seinen Befürwortern als potenzielle Infrastruktur für ein dezentrales Internet angepriesen, so CNBC. Dies liege daran, dass Entwickler Anwendungen, die als "dezentrale Apps" bezeichnet werden, auf Ethereum erstellen können. Ende 2020 begann die Ethereum-Blockchain mit einem umfassenden Upgrade: Ethereum 2.0. Dieses solle das Netzwerk schneller und sicherer machen.

"Die Ethereum-Technologie hat seit ihrem Höchststand von 2017 eine enorme Entwicklung erfahren", so Nicholas Pelecanos, Handelsleiter bei der Kryptofirma NEM, gegenüber CNBC. "Zu dieser Zeit war die neue Kapitalinvestition in den Raum weitgehend spekulativ und für Funktionen, die sich noch in der Entwicklung befanden." Und weiter: "Jetzt gibt es viele dieser Funktionen, und es sollen modernere Funktionen veröffentlicht werden, doch das spekulative Interesse an Ethereum ist immer noch recht gering. Dies wirft die Frage auf, welchen Preis Ethereum in diesem aktuellen Bullenzyklus erreichen wird [...]. Ich glaube, diese Zahl ist viel höher als der aktuelle Preis".

Krypto-Experte bullish für Ethereum

Auch Krypto-Experte und Geschäftsführer der Real Vision Group Raoul Pal richtet seinen Fokus aktuell auf Ethereum und gab Anfang Januar eine sehr optimistische Prognose für Ethereum ab. Seiner Meinung nach könnte die zweitgrößte Kryptowährung in diesem Zyklus bis auf 20.000 US-Dollar klettern.

Denn laut Pal gibt es einige Parallelen zwischen Bitcoin und Ethereum, wobei er auf das Metcalfe’sche Gesetz verweist, das besagt, dass der Wert eines Netzwerks mit jedem Teilnehmer überproportional wächst, während die Kosten nur proportional steigen - dieser Mechanismus könnte seiner Meinung nach, nach dem Bitcoin, nun auch Ethereum stützen. Dazu komme, dass die Marktkapitalisierung von Ethereum noch schneller als die von Bitcoin wachse.

Anleger sollten ihren Fokus derzeit also nicht allein auf den Bitcoin richten: Die weitere Entwicklung von Ethereum dürfte ebenso spannend bleiben.

