So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

08.07.25 17:23 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag

Wer­bung

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 17:10 gewinnt Bitcoin 0,15 Prozent auf 108.468,19 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 108.302,94 US-Dollar. Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,8 Prozent auf 13,88 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben. Nach 86,09 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Dienstagnachmittag um 0,36 Prozent auf 86,40 US-Dollar gestiegen. Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.542,77 US-Dollar am Vortag auf 2.567,02 US-Dollar nach oben (0,95 Prozent). Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,49 Prozent auf 503,55 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 496,16 US-Dollar wert. Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,54 Prozent auf 2,287 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2,275 US-Dollar. In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Dash-Kurs um 0,04 Prozent auf 19,85 US-Dollar. Am Vortag standen noch 19,84 US-Dollar an der Tafel. Zudem gibt Monero nach. Um -0,55 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 314,23 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 315,97 US-Dollar wert war. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEO kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 5,424 US-Dollar lag, wird der NEO-Kurs um 17:11 auf 5,424 US-Dollar beziffert. Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1561 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,5806 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,5799 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2529 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2485 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0018 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0022 US-Dollar beziffert. Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0051 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0051 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com