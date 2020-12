So erging es den wichtigsten Kryptowährungen 2020

• Corona-Krise verhilft Bitcoin zu neuem Allzeithoch• Auch andere Cyberdevisen gewinnen im Jahresverlauf hinzu• Cardano und ChainLink gehen durch die Decke

Die rasante Ausbreitung des Coronavirus über die ganze Welt hat an den internationalen Finanzmärkten große Wellen geschlagen. Das betrifft jedoch nicht nur die Aktienmärkte, auch auf dem Rohstoff- und Devisenmarkt waren die Folgen der Corona-Pandemie deutlich zu spüren. Doch während es für Aktien insbesondere im März in kürzester Zeit steil bergab ging, zählte etwa der als sicherere Hafen geltende Rohstoff Gold zu den großen Corona-Gewinnern. Und auch Kryptowährungen konnten im Jahresverlauf deutlich anziehen. So erging es den wichtigsten Cyberdevisen in diesem Jahr.

Bitcoin mit neuem Allzeithoch

Für den Ur-Vater der Digitalwährung war es ein äußerst erfolgreiches Jahr. Die Unsicherheit in Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben dem Coin erneut zu ordentlich Rückenwind verholfen, sodass er Anfang Dezember ganz knapp ein neues Rekordhoch aufstellte, aber dennoch unter 20.000 US-Dollar blieb. Trotzdem kann sich seine Performance seit Jahresanfang sehen lassen: Seit dem 1. Januar 2020 konnte der Bitcoin ein Plus von 152 Prozent verzeichnen (Berechnungsgrundlage ist der Kurs vom 29. November 2020). Gemessen zu seinem Jahreshoch bei 19.845,98 US-Dollar (via CoinMarketCap) ging es sogar 175 Prozent aufwärts.

Dabei profitierte die älteste Kryptowährung nicht nur von dem Virus, sondern auch von einer vermehrten Beliebtheit unter institutionellen Anlegern. Auch sein Status als Gold-Ersatz verlieh der digitalen Münze Unterstützung. Ein weiteres Event in 2020, dass die Preisbildung des Bitcoin beeinflusste, war das Halving im Mai. Hier wurde die Blockbelohnung beim Schürfen der Kryptowährung um die Hälfte, auf nun mehr 6,25 Münzen verringert. Zwar hatte das Ereignis keine unmittelbare Auswirkung auf den Bitcoin-Kurs, langfristig hat es in der Vergangenheit jedoch zu einem Preisanstieg je Coin geführt.

Ethereum ebenfalls mit starker Entwicklung

Auch für die Bitcoin-Schwester Ethereum hätte es 2020 kaum besser laufen können. Seit Jahresbeginn konnte die Digitalwährung einen Gewinn von über 340 Prozent erreichen. In Sachen Marktkapitalisierung schafft es die Cyberdevise laut CoinMarketCap mittlerweile auf satte 65,42 Milliarden US-Dollar (Stand ist der Kurs vom 29. November 2020). Dabei steht die wichtigste Änderung der Ethereum-Blockchain gerade erst an: Das Upgrade auf Ethereum 2.0. Hierbei soll die Kryptowährung von dem bis dato genutzten Proof-of-Work-Verfahren auf das sogenannte Proof-of-Stake-Verfahren umgestellt werden, um mehr Transaktionen gleichzeitig zu ermöglichen. Allerdings beginnt zum Ende dieses Jahres nur eine von mehreren Phasen der Umwandlung von Ethereum, weil es sich bei dem Upgrade um eine immense und zeitaufwendige Ausgabe handelt. Am 1. Dezember 2020 begann die Phase 0, in der eine neue Blockchain mit dem Proof-of-Stake-Verfahren geschaffen werden soll. Der Abschluss von Ethereum 2.0 dürfte sich also mindestens noch bis 2021, eventuell sogar bis 2022 hinziehen. Wie sich diese Veränderung auf den Kurs auswirken wird, bleibt demnach noch abzuwarten.

Ripple mit durchwachsenem Jahresverlauf

Die Cyberdevise Ripple kann sich nach einem eher durchwachsenem Jahr 2019 in diesem Jahr über ein sattes Kursplus von 214 Prozent freuen. Die Marktkapitalisierung beläuft sich mittlerweile auf 27,49 Milliarden US-Dollar.

Tether glänzt mit steigender Marktkapitalisierung

Quasi unverändert zeigt sich im Kontrast dazu der Stable Coin Tether. So belief sich der Wert eines Tether-Coins am 1. Januar 2020 auf 0,999836 US-Dollar, während er aktuell (Kurs vom 29. November 2020) bei einem US-Dollar notiert. Hintergrund dieser Seitwärtsbewegung ist die Bindung der Kryptowährung an den US-Dollar, die den Stable Coin, wie der Name schon sagt, weniger anfällig für große Schwankungen macht. Wirft man jedoch einen Blick auf die Entwicklung der Marktkapitalisierung der Digitaldevise, wird deutlich, wie stark diese 2020 schon wachsen konnte. Denn hier ging es von 4,1 Milliarden US-Dollar zu Jahresbeginn auf mittlerweile 19,12 Milliarden US-Dollar aufwärts (+365 Prozent). Dabei kann Tether insbesondere von seiner vermehrten Nutzung im Bereich Decentralized Finance (DeFi) profitieren.

Bitcoin Cash hinkt etwas hinterher

Die Cyberdeivse Bitcoin Cash hat ebenfalls ein erfolgreiches Jahr verbracht, allerdings hinkt die Kryptowährung im Vergleich mit anderen Digitalwährungen in ihrer Entwicklung etwas hinterher. So konnte eine Münze hier seit dem 1. Januar 2020 lediglich 38,9 Prozent im Wert steigen. Die Marktkapitalisierung beläuft sich nunmehr auf 5,277 Milliarden US-Dollar und belegt damit den fünften Platz.

ChainLink mit phänomenalem Kursplus

Die nach Marktkapitalisierung sechstgrößte Kryptowährung hat ebenfalls ein ansehnliches Jahr hinter sich. So verbuchte ChainLink ein phänomenales Kursplus von 638 Prozent seit Jahresbeginn. Auch die Marktkapitalisierung von mittlerweile 5,27 Milliarden US-Dollar konnte in dem gleichen Zeitraum um 734 Prozent zulegen. Allerdings handelt es sich bei ChainLink nicht um eine Kryptowährung per se, sondern um ein Oracle-Netzwerk, das als Verbindung zwischen Smart Contracts und der "echten Welt" dient. Die sogenannten "LINK"-Token basieren dabei auf Ethereum und dienen für die Personen als Bezahlmittel, die ChainLink als Schnittstelle zwischen Blockchain und externen Systemen nutzen.

Litecoin wächst stetig

Ein etwas kleineres Wachstum verzeichnete in diesem Jahr der Litecoin. Hier ging es seit Jahresanfang lediglich 88 Prozent aufwärts. Die Marktkapitalisierung wuchs unterdessen auf 5,22 Milliarden US-Dollar an, was einem Plus von 95 Prozent entspricht.

Cardano im Höhenflug

Richtig aufwärts ging es hingegen für die Proof-of-Stake-Kryptowährung Cardano. Mit einer Marktkapitalisierung von nun mehr 5,18 Milliarden US-Dollar konnte sie ihren Wert bisher fast versechsfachen. Für das einzelne Cardano-Token ging es derweil 398 Prozent aufwärts.

Polkadot - In kurzer Zeit zur neuntgrößten Kryptowährung

Auch bei Polkadot handelt es sich um eine Besonderheit in Sachen Kryptowährungen. So ist Polkadot ein Blockchain-Protokoll, welches es erlaubt, verschiedene Blockchains miteinander zu verbinden. Denn so bahnbrechend die neue Technologie auch ist, ist sie nicht frei von Herausforderungen, die es zu lösen gilt, wie allen voran die Skalierbarkeit und die Isolierung einer Blockchain. Eine Lösung für beide Probleme bietet Polkadot mit dem DOT-Token. Im Ranking der größten Kryptowährungen liegt Polkadot mit einer Marktkapitalisierung von mittlerweile 4,57 Milliarden US-Dollar auf dem neunten Platz. Da die Währung erst seit dem 20. August 2020 handelbar ist, kann noch keine Aussage über die längerfristige Entwicklung gemacht werden.

Binance Coin steigt weiter

Zu guter Letzt soll noch etwas zur Jahresentwicklung von der zehntgrößten Kryptowährung Binance gesagt werden: Auch hier ging es für die Cyberdevise steil bergauf. So kostete ein Token des Internetgeldes Anfang Januar noch 13,69 US-Dollar, mittlerweile ist eine Münze jedoch 30,12 US-Dollar wert, was einem Wachstum von 120 Prozent entspricht. Wie der Name schon sagt, wurde der Binance Coin nur kurze Zeit vor der Schaffung der Binance-Kryptobörse ins Leben gerufen, um eben diese in ihrer Entwicklung zu stützen. Die Währung dient vor allem als Zahlungsmittel für die Nutzung der verschiedenen Dienstleistungen, die die Bitcoin-Plattform anbietet. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,34 Milliarden US-Dollar gehört die Internetwährung noch die Top Ten der größten Kryptowährungen. (Stand ist der Kurs vom 29. November 2020)

