Baader Bank-Aktie stark gesucht: Baader Bank profitiert vom Börsenboom

Im Geschäftsjahr 2020 konnte die Baader Bank vorläufigen Zahlen zufolge ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 56 Millionen Euro, nach 68.000 Euro in 2019, einfahren. Grund für das starke Ergebnis liege an anhaltend hohen Wertpapierumsätzen an den Börsen und Handelsplattformen, laut einer Bank-Mitteilung, die FinanzBusiness.de vorliegt.

Dabei profitierte das Institut insbesondere von der ansteigenden Zahl der Konten als auch der Depots auf der hauseigenen Handels- und Buchungsplattform. "Alle in den Konzern einbezogenen Tochtergesellschaften haben ebenso positiv zum Gesamtergebnis des Geschäftsjahres 2020 beigetragen", zitiert FinanzBusiness.de die Baader Bank-Mitteilung.

Erfreulicher Ausblick auf 2021

Der Vorstand der Baader Bank geht für 2021 von einem noch besseren Ergebnis aus, "sollten diese Rahmenbedingungen analog zum vergangenen Geschäftsjahr für das gesamte Jahr 2021 weiter Bestand haben", heißt es weiter.

Die Baader Bank-Aktie klettert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 6,25 Prozent auf 10,20 Euro nach oben.

Weitere Bilanzzahlen sind mit dem Konzernabschluss am 19. März zu erwarten.

