Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag stärker eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsautakt tendiert der DAX 0,1 Prozent höher bei 14.128 Punkten.

2. Börsen in Fernost freundlich

An den asiatischen Märkten sind am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen auszumachen.

Der japanische Leitindex Nikkei verzeichnet aktuell (07:15 Uhr) einen Gewinn von 1,28 Prozent auf 30.467,75 Punkte. Damit verteidigt der japanische Leitindex die 30.000er Marke, die er am Montag erstmals seit 1990 wieder überwunden hat.

Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel noch bis einschließlich 17. Februar. Zuletzt kletterte der Shanghai Composite am Mittwoch um 1,43 Prozent auf 3.655,09 Zähler. In Hongkong steigt der Hang Seng am Dienstag um 1,77 Prozent auf 30.708,67 Zählern.

3. Bitcoin pirscht sich wieder an Marke von 50 000 Dollar heran

Der Bitcoin nähert sich wieder der Marke von 50 000 Dollar. Zur Nachricht

4. Tesla zahlt Gebühren zu spät - Linke zweifeln an Verlässlichkeit

Der US-Elektroautobauer Tesla hat nach Angaben der Landesregierung sechs von zehn Gebührenbescheiden zu spät bezahlt. Zur Nachricht

5. BHP verfehlt Gewinnerwartungen und zahlt hohe Dividende

Der weltgrößte Bergbaukonzern BHP Billiton hat zwar seinen bereinigten Gewinn im ersten Geschäftshalbjahr dank hoher Eisenerz- und Kupferpreise um 16 Prozent gesteigert. Zur Nachricht

6. Lufthansa-Chef erwartet keine schnelle Erholung des Luftverkehrs

Lufthansa-Chef Carsten Spohr erwartet weiterhin keine schnelle Erholung des Luftverkehrs in der Corona-Krise. Zur Nachricht

7. WHO gibt COVID-19-Impfstoff von AstraZeneca Notfallzulassung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am Montag dem COVID-19-Impfstoff von AstraZeneca eine Notfallzulassung erteilt und damit den Weg für die ersten kostenlosen Hilfslieferungen der wichtigsten westlichen Initiative zur Impfung der ärmsten Länder der Welt frei gemacht. Zur Nachricht

8. Corona-Krise lässt Gewinn von Reifenhersteller Michelin einbrechen

Die Corona-Krise hat dem französischen Reifenhersteller Michelin einen herben Umsatz- und Gewinnrückgang eingebrockt. Zur Nachricht

9. Ölpreise egen weiter zu

Die Ölpreise haben ihren Höhenflug am Dienstag fortgesetzt.

10. Euro kaum verändert

Die Händler am Devisenmarkt warten am Dienstag zunächst auf frische Impulse. Der Euro bewegt sich unter dem Strich bislang kaum.

