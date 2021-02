"Auch wenn die Coronavirus-Pandemie sich noch lange nicht aus den Augen und damit aus dem Sinn von Börsianern befindet, wächst die Hoffnung, dass das Licht am Ende des Tunnels sukzessive heller wird und damit näher rückt", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.

Die Anleger warten nach den jüngsten Gewinnen auf frische Impulse. Das in der Vorwoche erreichte DAX-Rekordhoch bei 14.169 Punkten bleibt indes in Reichweite.

So startete der DAX quasi unverändert (-0,03 Prozent) bei 14.105,13 Punkten und pendelt auch im weiteren Handelsverlauf um die Nulllinie. Daneben startete der TecDAX mit einem Gewinn von 0,08 Prozent auf 3.576,06 Zähler und baut diesen anschließend noch etwas aus.

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag zurückhaltend.

Kursgewinne in Asien hielten die Stimmung hoch, sagte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK. An der Wall Street war feiertagsbedingt nicht gehandelt worden.

Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag von Vorsicht geprägt.

Die US-Börsen verabschiedeten sich am Freitag mit etwas höheren Notierungen ins lange Wochenende und schafften sogar neue Rekordstände auf Schlusskursbasis.

Am heutigen Montag blieben die US-Börsen aufgrund des Feiertags "Washington’s Birthday" geschlossen. Der Dow Jones rettete sich vergangene Woche in den letzten Handelsminuten ins Plus und legte um 0,09 Prozent auf 31.458,40 Punkte zu. Auch der NASDAQ Composite tendierte bergauf und schloss um 0,50 Prozent höher auf 14.095,47 Zählern.

Zuvor hatten bereits neue Sorgen um die Beziehungen zwischen den USA und China den Dow Punkte gekostet und ihn letztlich knapp ins Minus rutschen lassen. Hinsichtlich der Corona-Pandemie machten in den USA nachlassende Infektionszahlen und das zunehmende Impftempo etwas Hoffnung. "Damit werden wirtschaftliche Lockerungen wahrscheinlicher", gab dpa Ökonomin Claudia Windt von der Helaba wieder.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken