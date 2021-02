Kursexplosion bei LPKF-Aktie: Konsolidierungsfantasie treibt an

Aus der seit Ende Dezember laufenden Konsolidierung mit Kursen zwischen rund 26 und 30 Euro brachen sie aus und gewannen am Nachmittag noch mehr als zehn Prozent auf 32,65 Euro.

Mit in der Spitze 33,35 Euro hatten sie zuvor das höchste Niveau seit dem Jahr 2000 erreicht. Das damalige Rekordhoch von 37 Euro rückt damit wieder in Sichtweite. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser und Warburg Research trauen dies den Papieren mit Kurszielen von bis zu 40 Euro auch zu. Hauck & Aufhäuser hatte bereits im Januar die Aktien von LPKF (LPKF LaserElectronics) zu ihren Top-Werten für 2021 erklärt.

Als Kurstreiber erwiesen sich am Dienstag weitere Meldungen zum US-Laserhersteller Coherent, der bereits seit einiger Zeit als Übernahmekandidat gehandelt wird. Als neuer Interessent im Ring ist nun offenbar der Hersteller von Verbindungshalbleitern, II-VI, der die bisherigen Angebote von Lumentum und MKS Instruments mit seinem Angebotspreis noch getoppt haben soll.

Coherent hatten am Freitag vor dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende in den USA bereits um fast 14 Prozent zugelegt und präsentierten sich nun im vorbörslichen US-Handel am Dienstag bislang ohne Veränderung. Aktien von II-VI waren am Freitag um fast zehn Prozent eingebrochen, nun holten sie wieder etwas auf mit einem Plus von fast drei Prozent.

