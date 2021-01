LPKF Laser: Effizient gearbeitet

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Die meisten Aufträge wurden auf das kommende Jahr verschoben. Währenddessen schützen die Niedersachsen ihre Margen durch den Abbau von Betriebskapital und den flexiblen Einsatz von Arbeitskräften via Kurzarbeit und im Homeoffice. Service bei Kunden wurde häufiger via Web in Fernwartung durchgeführt.

2021 dürfte nach Einschätzung von Analysten deshalb deutlich besser werden. Der Aktienkurs von LPKF Laser zieht merklich an. Der wesentliche Treiber für Wachstum und Marge sind auch neue Technologien, etwa die Laserbearbeitung von Glas (LIDE).

