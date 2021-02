Marriott-Chef Sorenson gestorben

Sorenson habe an Bauchspeicheldrüsenkrebs gelitten und sei am 15. Februar unerwartet verschieden, teilte Marriott am Dienstag mit.

Sorenson hatte 2012 als erster Vorstandschef, der nicht zur Marriott-Familie gehörte, die Führung übernommen. Mit der Übernahme des Rivalen Starwood schuf er einen Hotel-Giganten mit 30 Marken, darunter große Namen wie Ritz Carlton, Westin und Sheraton.

Anfang Februar hatte Sorenson sich zur Behandlung seiner Krebserkrankung aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen, die Marriott-Manager Stephanie Linnartz und Tony Capuano übernahmen. Die dauerhafte Nachfolge soll in nächsten zwei Wochen geregelt werden.

/hbr/DP/fba

BETHESDA (dpa-AFX)

Bildquellen: ValeStock / Shutterstock.com