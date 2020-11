Hotel-Aktie Marriott: Endlich aus dem Gröbsten raus

€uro am Sonntag

von Stephan Bauer, €uro am Sonntag

Marriott International kam zuletzt jedoch auch aus eigener Kraft aus dem Gröbsten raus: Im dritten Quartal hatte der Konzern aus Bethesda im US-Bundesstaat Maryland einen Gewinn von 100 Millionen Dollar gemeldet, im Vorquartal hatten die Amerikaner noch 234 Millionen Verlust verzeichnet.

Das Unternehmen drosselte die Ausgaben in den Monaten Juli bis September drastisch um mehr als die Hälfte auf zwei Milliarden Dollar. Zudem erholte sich die Nachfrage nach Übernachtungen, vor allem in asiatischen Destinationen wie China, Hongkong oder Macao. Die Auslastung in den USA fiel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 40 Prozentpunkte auf 37 Prozent. In Europa lag die Auslastung nur bei 21 Prozent.

